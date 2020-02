Entraîneur: Israël Adesanya «cherchera certainement à bouger et à défier Stipe» à l’avenir

Image via @stylebender sur Instagram (photographe non répertorié)

Au cours des derniers mois, beaucoup a été fait d’un super combat potentiel entre le champion des poids moyens de l’UFC Israel Adesanya et le champion des poids lourds légers de l’UFC Jon Jones. Adesanya est apparemment tout pour cette confrontation avec l’homme plus lourd – et ce n’est pas non plus là que son ambition interdivisionnelle se termine.

S’adressant récemment à Submission Radio, l’entraîneur-chef d’Adesanya, Eugene Bareman, a déclaré que le champion des poids moyens était légitimement intéressé à grimper jusqu’aux poids lourds pour défier le champion Stipe Miocic à l’avenir.

“Israël a déclaré, et je pense que c’est un très bon plan, qu’il va faire son truc dans la division des poids moyens”, a déclaré Bareman à propos d’Adesanya (via MMA Fighting). «Il y a des défis vraiment difficiles. Il devrait les effacer. Il y a au moins trois ou quatre autres bons défis. Mais trois ou quatre combats de plus pour Israël, c’est comme peut-être cette année. Donc, après cela, quel est le prochain défi? Pour lui, et nous l’avons fait dans tous les sports auxquels nous avons participé, c’est pour prendre du poids. Et croyez-moi, s’il a ces trois ou quatre autres combats de poids moyen, nous allons pousser pour combattre Stipe [Miocic], à cent pour cent.

“Ouais, c’est le combat. . . Si Israël peut faire des affaires à poids moyen, et s’il réussit, il cherchera certainement à bouger et à défier Stipe. C’est une chose sérieuse. Mais pour nous, nous n’y prêtons pas immédiatement attention. Il y a tellement de choses que nous devons mettre notre concentration maintenant qu’il est en veilleuse. C’est au fond de nos esprits. Alors, ouais, voyons si ça presse le long de Jon Jones [laughs]. “

Avant tout combat potentiel avec Stipe Miocic, ou même Jon Jones, Israel Adesanya devra passer par Yoel Romero, contre lequel il tentera de défendre son titre à l’UFC 248 le 7 mars.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/02/2020.