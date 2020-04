Entraînez-vous dans le style de Conor McGregor !!!

On ne sait pas encore avec certitude quel sera l’avenir de l’Irlandais Conor McGregor dans sa carrière professionnelle au sein du UFC; Ce que l’on sait, c’est que nous vivons une quarantaine mondiale, causée par la pandémie de COVID-19.

Nous avons déjà signalé, dans le passé, les différentes routines d’entraînement des différents combattants, qui se produisent à domicile. Eh bien, récemment, c’est Conor McGregor, qui a publié sur ses réseaux sociaux, des conseils et des recommandations pour la formation à domicile.

Voir ce post sur Instagram

Prises de traction serrées avec l’accent non pas tant sur le côté arrière, mais sur le sternum du côté proche. Bienvenue chez McGregor FAST! Bonne chance et que Dieu vous bénisse et profitez de @mcgregorfast

Un post partagé par Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) le 7 avril 2020 à 19h31 PDT

Serrez le poing en mettant l’accent non pas tant sur le dos, mais plutôt sur le côté près du sternum. Bienvenue chez McGregor FAST! Bonne chance et que Dieu vous bénisse et profitez de @mcgregorfast

Des adeptes et des détracteurs ont félicité et remis en question sa formation.

Le post Train dans le style de Conor McGregor !!! est apparu en premier sur MMA.uno, n ° 1 dans les nouvelles espagnoles sur les arts martiaux mixtes (MMA).