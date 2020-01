Entre Costa ou Romero, le rival israélien Adesanya partira pour l’UFC 248

NEW YORK, NY – 03 NOVEMBRE: Israël Adesanya du Nigeria célèbre sa victoire de TKO sur Derek Brunson dans leur combat de poids moyen lors de l’événement UFC 230 à l’intérieur de Madison Square Garden le 3 novembre 2018 à New York, New York. (Photo de Jeff Bottari / Zuffa LLC / Zuffa LLC via .)

Dana White a clairement montré que Israel Adesanya Il remplira sa première défense de départ en UFC 248. Reste à définir qui sera son adversaire.

Il était initialement prévu que le combattant des racines nigérianes soit mesuré à Paulo Costa dans une collision prévue entre des combattants invaincus, mais une opération à l’épaule à laquelle le Brésilien a dû subir a forcé la UFC regarder ailleurs, précisément dans Yoel Romero.

Romero, un ancien challenger de la ceinture de division, a fait sa part dans les réseaux sociaux pour se battre avec Adesanya, et même s’il semblait que les choses allaient se passer en sa faveur, White a confirmé que Costa semblait prêt à se battre, alors qu’il serait le seul à avoir l’occasion après tout.

«C’est le combat que nous essayons de mener. Ce serait ces deux-là et Weili Zhang contre Joanna Jędrzejczyk », a déclaré le président de l’UFC à MMA Junkie après la conférence de presse du UFC 246. «La question est, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, mais si vous regardez Paulo Costa, il semble qu’il est prêt à se battre à nouveau, et nous presse de nous dire qu’il peut prendre le combat. Nous travaillons sur le combat. »

Si Romero est en fait celui qui reçoit une opportunité en titre, ce serait une situation sans précédent puisque le Cubain, en plus de ne pas faire le poids dans deux combats pour le titre (l’un pour l’intérim et l’autre pour l’indiscutable), détient un record de 1 à 3 dans son Quatre derniers combats

Costa, quant à lui, a remporté les cinq combats qu’il a remportés, dont quatre à la fin.