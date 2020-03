Entretien avec King Mo, McGregor, Jones, Khabib-Ferguson

L’édition de lundi de MMA Junkie Radio avec les animateurs “Gorgeous” George et “Goze” est arrivée!

Dans l’épisode n ° 3 037 du podcast, les gars parlent à Muhammed «King Mo» Lawal et discutent de Conor McGregor et Jon Jones faisant des nouvelles sur les coronavirus, des prévisions pour les futures cartes et plus encore.

LE RÉCAPITULATIF

Le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, et l’ancien champion des poids plumes et des poids légers, Conor McGregor, ont fait des nouvelles récentes sur les coronavirus.

Le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, est revenu en Russie pour terminer ce qu’il espère être un camp d’entraînement à temps pour l’UFC 249 le mois prochain.

C’est la cinquième fois que Nurmagomedov et Tony Ferguson sont réservés. Il s’est effondré quatre fois avant cela, et maintenant le coronavirus menace de le retarder à nouveau. Le combat est-il maudit?

Vendredi dernier, Cage Warriors a présenté un spectacle à Manchester, en Angleterre, y compris avec un combat UFC en haut de la carte.

Quelles sont les prévisions pour les combats futurs maintenant que nous vivons dans une situation mondiale unique grâce à la pandémie de coronavirus?

L’ancien champion des poids lourds légers de Strikeforce, Muhammad «King Mo» Lawal, nous a longuement parlé d’une tonne de choses, dont la mort récente de Roger Mayweather.

Diffusez ou téléchargez ceci et tous les épisodes de MMA Junkie Radio sur OmnyStudio, ou regardez-le ci-dessus. Vous pouvez également l’attraper sur les podcasts Apple, Spotify, Stitcher et plus encore. Un nouvel épisode du podcast est diffusé tous les lundis et jeudis.

