Entrez dans les coulisses avec le Patchy Mix de Bellator au Rizin FF 20

Patchy Mix, invaincu des poids coq Bellator, a terminé son année de manière impressionnante quand il s’est envolé pour le Japon et a représenté la promotion avec distinction avec une soumission finale de l’ancien champion des poids coq DEEP Yuki Motoya dans leur match “Bellator vs Rizin” au Rizin FF 20 le Nouvel An. Veille.

L’arrivée en guillotine de 97 secondes de Mix à l’étranglement de Motoya a été l’un des moments forts d’une soirée spectaculaire au Saitama Super Arena alors que «Patchy» a passé une soirée inoubliable lors de ses débuts au Japon.

Tout au long de la soirée à Saitama, Mix a été suivi par l’équipe de tournage de Bellator, qui a documenté son voyage de nuit de combat, de son échauffement d’avant-combat jusqu’à ses réflexions d’après-combat dans les vestiaires, où l’émotion de l’occasion a finalement atteint le larmoyant de 26 ans, dont la huitième ligne droite a prolongé son record professionnel parfait à 13-0.

Récapitulez la nuit dans la vidéo spécialement tournée ci-dessus de Bellator.

