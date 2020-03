Entrez dans les coulisses de la nuit de combat à Singapour

Le dernier salon ONE Championship a marqué la première instance d’une importante organisation MMA qui a pris des mesures importantes pour lutter contre la propagation du coronavirus, alors que la promotion plaçait «ONE Championship 109: King of the Jungle» à huis clos le vendredi 28 février.

L’événement s’est déroulé sur une arène pratiquement vide au Singapore Indoor Stadium, alors que les combattants se sont battus à l’intérieur du cercle ONE Championship pendant que les fans restaient chez eux, et l’Asie a commencé la routine que nous reconnaissons tous maintenant comme «auto-isolement» et « distanciation sociale. “

L’événement principal de la soirée a comporté un match revanche pour le titre de kickboxing féminin de poids atomique ONE, alors que l’Américaine Janet Todd a vengé sa défaite antérieure contre le Thaïlandais Stamp Fairtex pour remporter son premier titre ONE après une autre bataille très compétitive.

Ce fut une nuit décevante pour le propre Singapourien Amir Khan (12-7), qui a été soumis par le futur espoir japonais Kimihiro Eto (17-5), tandis que la légende asiatique du MMA Yoshihiro Akiyama (15-7) a défié ses 44 ans pour éliminer Sherif Mohamed (9-6) au premier tour de leur combat des poids mi-moyens.

Il y a également eu une victoire impressionnante pour le Troy Worthen de Floride (7-0), qui a prolongé son record invaincu avec une victoire dominante sur le Néo-Zélandais Mark Abelardo (19-7).

Les caméras de ONE étaient sur place pour capturer l’émotion des combattants après leurs combats respectifs alors qu’ils retournaient au vestiaire une des nuits les plus inhabituelles de leur carrière de combattant. Découvrez leurs réactions, avec des larmes de joie et de défaite, via la vidéo ci-dessus.

Et si vous avez du temps supplémentaire à tuer, assurez-vous de rester à la fin de la vidéo en coulisses, car ONE a inclus le combat complet du combat pour le titre de Todd avec Fairtex.

