Eric Nicksick sur la façon dont l’arrêt du coronavirus affecte les combattants du MMA

LAS VEGAS – Ce fut une semaine difficile pour la communauté MMA, qui essaie de maîtriser la pandémie mondiale de coronavirus en préparation des combats à venir.

Xtreme Couture, l’un des plus grands gymnases du sport, a fermé ses portes dimanche et n’a accordé qu’un accès limité aux membres.

Mais avec de nombreux combattants qui se préparent à des combats qui ont été reportés ou qui sont toujours programmés provisoirement, l’entraîneur-chef Eric Nicksick essaie de maintenir une sorte de normalité dans la période difficile.

“En ce moment, (nous essayons) de calmer beaucoup de membres et de calmer beaucoup d’entraîneurs et tout le monde”, a déclaré Nicksick au MMA Junkie. «Ce sont tous nos moyens de subsistance, et je comprends cela. Je suppose que la seule grâce qui sauve est que nous sommes tous sur le même bateau, donc nous essayons juste de comprendre cela. C’est nouveau pour tout le monde, et prenez vraiment soin les uns des autres en ce moment. “

Quelqu’un comme Puna Soriano doit encore concourir sur la carte UFC du 2 mai à Oklahoma City qui n’a pas encore été reportée. Donc, Nicksick a déclaré que les combattants professionnels venaient toujours s’entraîner conformément aux directives de pas plus de 10 personnes au gymnase.

«Ce que nous pensions être le meilleur scénario était – alors Puna, par exemple, il se bat en mai. J’ai dit à Puna de trouver un partenaire d’entraînement qui pourrait aussi se battre, ou quelqu’un de votre taille, ou une sorte de copain d’entraînement. Et puis Puna et Montel (Williams Jr.) étaient là aujourd’hui. Ils obtenaient leur travail.

“Si l’entraîneur Nate (Petit) ou moi-même sommes là pour superviser ou aider ou tenir les coussinets, cela garde tout au minimum, puis ces gars-là sont responsables de nettoyer avant d’entrer ici, de se laver les mains, de se nettoyer et puis nettoyer après eux quand ils partent. “

Francis Ngannou, qui avait hâte de se battre, a vu son concours UFC sur ESPN 8 avec Jairzinho Rozenstruik prévu pour le 28 mars reporté à une date ultérieure. Un autre combattant Xtreme Couture, Cody Stamann, était également censé se battre sur cette carte. Mais Nicksick a déclaré que tout ce qu’ils pouvaient faire en ce moment était de rester prêt.

“Évidemment, moi et Francis, nous avons eu un camp de huit semaines ensemble, et Cody Stamann aussi – Cody’s avec l’entraîneur Eddie. Nous avons parlé de tout cela », a déclaré Nicksick. «Comment pouvons-nous rester vifs? Nous ne savons pas ce qui va se passer. D’après ma compréhension, le mot «reporté» a été pour ces combats, pas «annulé». Donc, j’essaie de garder l’état d’esprit de ces gars prêt où c’est comme si nous pourrions nous battre, mais nous ne savons pas quand. Mais encore une fois, c’est difficile.

«Tout ce que j’ai dit à Francis était:« Mec, personne ne peut enlever le travail acharné que nous avons mis pendant les huit prochaines semaines. Nous allons pouvoir le montrer à un moment donné. Sachez simplement que ce n’était pas tout pour rien. “

.