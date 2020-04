Eric Nicksick sur l’évolution du jeu saisissant de Francis Ngannou

L’entraîneur de Francis Ngannou et directeur général de Xtreme Couture, Eric Nicksick, a déclaré que le concurrent des poids lourds de l’UFC devenait de plus en plus affiné en tant qu’attaquant alors que la paire continue de s’entraîner ensemble pour le retour de l’octogone du Cameroun.

Nicksick a passé beaucoup de temps en tête-à-tête avec Ngannou (14-3 MMA, 9-2 UFC) en préparation de son prochain combat avec Jairzinho Rozenstruik, qui est maintenant prévu pour le 9 mai, et la paire a pu effectuer des séances individuelles régulières, avec Ngannou frapper des tampons avec son entraîneur-chef.

Malgré les circonstances d’entraînement inhabituelles dans un gymnase plutôt vide, Nicksick a apprécié ce camp d’entraînement avec Ngannou et a vu des progrès massifs dans sa frappe.

“J’ai bien aimé, pour être honnête avec vous”, a déclaré Nicksick à MMA Junkie. «C’est un changement de rythme, et j’aime jeter des clés dans les choses et m’adapter à l’environnement actuel. Je pense que cela met en œuvre ce que nous sommes dans le jeu de combat – vous devez vous adapter à la volée et vous devez accepter le changement, et je m’en réjouis. Oui, c’est un défi. Nous devons encore aller nous battre. Mais à la fin de la journée, moi et lui nous sommes engagés l’un envers l’autre et nous voulions nous assurer que nous allons sortir le meilleur produit.

“Il est super précis. Je pense que c’est aussi une chose sur laquelle il a beaucoup travaillé avec l’entraîneur Dewey (Cooper) et moi-même. Mais il est précis et il est très précis. Il ne renverse pas ses coups de poing peut-être comme il l’était autrefois, assis sur tout. Sa technique est impeccable, mais il frappe comme un camion. (Il est) l’un des botteurs les plus durs et l’un des coups de poing les plus durs pour lesquels j’ai jamais tenu, donc mes épaules et mon corps vont certainement être heureux quand ce camp sera terminé. “

C’est une chose effrayante à penser, étant donné que Ngannou a éteint les lumières de presque tous les adversaires qu’il affrontait et qu’il vient de terminer trois tours de suite au premier tour contre Curtis Blaydes et les anciens champions des poids lourds Cain Velasquez et Junior Dos Santos.

Son combat avec Rozenstruik déterminera très probablement le prochain challenger du titre des poids lourds de l’UFC. Ngannou cherche à obtenir son deuxième tir sur l’or. Si l’évaluation de Nicksick est correcte, il sera beaucoup mieux préparé la deuxième fois.

