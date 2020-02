Eryk Anders contre Krzysztof Jotko ajouté à l’UFC Portland

Un combat intrigant de poids moyen entre les hors-concours Eryk Anders et Krzysztof Jotko est le dernier ajout à la carte UFC Portland d’avril.

L’UFC sur ESPN + 30 aura lieu le 11 avril au Moda Center de Portland, Oregon. L’événement principal de la carte est un combat de poids lourds de cinq rounds entre Alistair Overeem et Walt Harris. Anders contre Jotko devrait se placer quelque part sur la carte principale.

L’UFC a officialisé le combat Anders contre Jotko sur ses réseaux sociaux et Anders lui-même l’a publié sur son Instagram.

“Portland, qu’est-ce qui est bon? Rendez-vous le 11 avril #yaboi ”

Anders (13-4) a fait ses débuts au MMA en 2015 après la fin de sa carrière collégiale de football et ses aspirations à la NFL. Anders a remporté les huit premiers combats de sa carrière professionnelle en MMA et battu Brendan Allen pour remporter le titre des poids moyens LFA en 2017. Il a ensuite été signé par l’UFC et a battu Rafael Natal et Markus Perez lors de ses deux premiers combats à l’intérieur de l’Octogone.

Anders a ensuite fait un grand pas en avant lorsque l’UFC l’a confronté à l’ancien champion des poids lourds légers de l’UFC, Lyoto Machida, mais Anders a subi sa première défaite professionnelle lorsqu’il a abandonné une décision partagée. Il a rebondi avec un coup de tête brutal KO sur Tim Williams avant de perdre trois combats consécutifs contre Thiago Santos, Elias Theodorou et Khalil Rountree. Depuis lors, Anders a vaincu Vinicius Moreira et Gerald Meerschaert pour reprendre l’élan qu’il avait perdu.

Jotko (21-4) est un pro depuis 2010 et a remporté les 13 premiers combats de sa carrière MMA avant d’être signé à l’UFC. Il a battu Bruno Santos lors de ses débuts dans l’Octogone avant de perdre contre Magnus Cedenblad, après quoi il a rebondi avec cinq victoires consécutives à l’UFC, dont une belle victoire sur Thales Leites. Jotko a ensuite perdu trois combats consécutifs contre David Branch, Uriah Hall et Brad Tavares avant de rebondir avec des victoires sur Alen Amedovski et Marc-Andre Barriault lors de ses deux derniers combats. Qui gagne le choc des poids moyens entre Eryk Anders et Krzysztof Jotko?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 19/02/2020.