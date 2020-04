Eryk Anders et Song Yadong parmi les nouveaux combattants ajoutés à l’événement UFC du 16 mai à Jacksonville

Un certain nombre de nouveaux affrontements ont été ajoutés à la prochaine carte UFC Fight Night le 16 mai, y compris le retour d’Eryk Anders de poids moyen.

Le président de l’UFC, Dana White, a récemment annoncé trois cartes à Jacksonville, en Floride, et maintenant les affrontements se poursuivent. La semaine dernière, il a été révélé que l’événement principal de la carte serait un combat de poids lourds de cinq rounds entre Alistair Overeem et Walt Harris. Ce combat a été re-réservé depuis son emplacement d’origine à l’UFC Portland, et plusieurs des autres combats ajoutés à cet événement sont également des re-réservations d’autres cartes qui ont été annulées.

Voici la liste des cartes de combat actuelles de l’UFC Fight Night Jacksonville 2.

Combat des poids lourds: Alistair Overeem contre Walt Harris (événement principal)

Combat des poids moyens: Eryk Anders contre Krzysztof Jotko

Combat des poids moyens: Anthony Hernandez contre Kevin Holland

Combat poids plume: Dan Ige contre Edson Barboza

Combat poids coq: Marlon Vera contre Song Yadong

Alors que l’événement principal présente le plus grand nom sur la carte à ce jour à Overeem, il y a plusieurs autres affrontements exceptionnels sur les préliminaires. Au poids moyen, Anders prend Jotko. C’était un autre combat qui avait été réservé pour la carte annulée de l’UFC Portland. Toujours de poids moyen, Anthony Hernandez affronte Kevin Holland. Hernandez devait affronter Punahele Soriano à l’UFC San Diego avant que cette carte ne soit annulée.

Au poids plume, Ige accueille Barboza dans la division poids plume après près de 10 ans d’être un concurrent léger. Il sera certainement intéressant de voir comment Barboza exécute une classe de poids. Enfin, il y a un combat de poids coq entre Vera et Yadong qui a été rapporté par MMAFighting.com. Vera et Yadong sont deux des poids coq les plus chauds de l’UFC en ce moment et le vainqueur de ce combat devrait se rapprocher du top 10 à 135 livres.

Quel combat êtes-vous le plus excité de voir à la carte Fight Night Jacksonville de l’UFC le 16 mai?