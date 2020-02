Eryk Anders vs Krzysztof Jotko ajouté à l’UFC Fight Night 172 le 11 avril à Portland

Un combat de poids moyen entre les frappeurs lourds Eryk Anders et Krzysztof Jotko a été ajouté au prochain événement UFC Fight Night 172, qui devrait se dérouler au Moda Center de Portland, OR., En streaming exclusivement sur ESPN +.

Ultimate Fighting Championship (UFC) a annoncé la réservation par communiqué de presse.

Anders mène actuellement une séquence de deux victoires consécutives, battant Vinicius Moreira et Gerald Meerschaert lors de deux matches consécutifs. L’ancien joueur de football aux mains lourdes cherchera à prendre de l’élan à 185 livres après être retombé dans la division en octobre dernier.

Depuis ses débuts en Ultimate Fighting Championship (UFC) en 2017, “Ya Boi” a concouru à la fois aux poids lourds légers et aux poids moyens, mais n’a pas pu trouver beaucoup de rythme dans les deux catégories de poids. Une victoire ici donnerait à Anders sa plus longue séquence de victoires à l’intérieur de l’Octogone.

Jotko, quant à lui, a également remporté deux matchs de suite et, comme Anders, était sur une séquence de trois défaites consécutives avant ses victoires consécutives à l’UFC. Une victoire sur Anders donnera à l’attaquant polonais de 30 ans sa plus longue séquence de victoires depuis 2016 et lui donnera l’impulsion dont il a besoin pour percer le top 15.

L’UFC Fight Night 172 proposera une épreuve de force entre les poids lourds entre Alistair Overeem et Walt Harris, tandis que l’événement co-principal verra Michelle Waterson affronter Carla Esparza dans l’action féminine des pailles.

Pour voir qui d’autre se bat contre le prochain événement UFC Fight Night 172: «Overeem vs Harris», cliquez sur ici.