Eryk Anders vs Krzysztof Jotko: une nouvelle réservation ciblée pour le 16 mai

Un match de poids moyen entre Eryk Anders et Krzysztof Jotko est de retour sur la table.

Plusieurs personnes connaissant les plans de la promotion ont confirmé à MMA Fighting que le combat entre Anders et Jotko était ciblé pour l’événement de l’UFC le 16 mai. L’événement devrait avoir lieu au VyStar Veterans Memorial Arena de Jacksonville, en Floride, et diffusé sur ESPN et ESPN +.

La nouvelle du combat ciblé a été signalée pour la première fois par MMA Junkie.

Les deux 185 livres devaient initialement se rencontrer à l’UFC Portland le 11 avril avant que l’événement ne soit reporté en raison de la pandémie de COVID-19 en cours.

Après avoir connu une séquence de trois défaites consécutives, Anders est revenu dans la colonne des victoires avec des victoires consécutives pour clôturer 2019. «Ya Boi» a terminé Vinicius Moreira en un peu plus d’une minute lors de l’événement UFC Minneapolis de juin dernier avant de gagner un victoire par décision partagée sur Gerald Meerschaert quatre mois plus tard à l’UFC Tampa.

Comme son adversaire, Jotko a réussi à décrocher un skid de trois combats à part entière et entamera le match du 16 mai sur la lancée de victoires consécutives. Le joueur de 30 ans a remporté une décision unanime contre Alen Amedovski il y a un peu plus d’un an à l’UFC de Saint-Pétersbourg. Jotko remporterait une autre victoire, une décision renversée, sur Marc-André Barriault à l’UFC 240. Le combattant formé de la Top Team américaine devait affronter Edmen Shahbazyan à l’UFC 244 en novembre, mais a été contraint de quitter le combat en raison d’une blessure.

L’événement du 16 mai est mis en évidence par une lutte des poids lourds entre Walt Harris et Alistair Overeem. En outre, un combat de poids coq entre Song Yadong et Marlon Vera devrait avoir lieu lors de la finale de trois événements à Jacksonville sur une période d’une semaine.