ESPN a débranché l’UFC 249 après que le gouverneur de Californie a appelé Disney pour se plaindre

Le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, a fait carrière en enroulant les gens qui en ont besoin. Les combattants ont besoin de sa faveur pour concourir pour l’UFC – largement reconnu comme le sommet de la chaîne alimentaire des sports de combat – et les membres des médias ne travaillant pas pour le partenaire de diffusion ESPN ont besoin de sa bénédiction pour obtenir un laissez-passer de presse.

Mais comme l’ancien champion des poids légers Conor McGregor l’a dit, il y a des niveaux dans ce jeu, ce qui explique pourquoi White, qui a autrefois osé les médias de parier contre lui dans la course à l’étape UFC 249, a plutôt été contraint d’annuler l’événement après avoir reçu un appel du genre de personnes qui ne prennent pas «non» pour une réponse.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a sonné les meilleurs costumes à Disney, société mère d’ESPN, et a exprimé ses préoccupations concernant l’UFC en utilisant des motifs tribaux, en particulier Tachi Palace Resort & Casino à Lemoore, pour contourner les restrictions étatiques et fédérales en place pour lutter contre la pandémie de coronavirus qui a la plupart du monde sur le verrouillage.

C’est selon le New York Times.

Cela n’a pas aidé non plus que la sénatrice Dianne Feinstein (D-Calif.) Ait demandé le report de l’événement plus tôt dans la journée, réprimandant l’UFC pour avoir «bafoué» les ordonnances d’abri sur place et bloqué les ressources médicales qui pourraient autrement être utilisées. pour les patients infectés. En outre, Feinstein a soutenu que les participants risquaient d’être exposés à l’UFC 249 à la fois pour eux-mêmes et pour leurs communautés à leur retour à la maison.

“ESPN a été en contact permanent avec l’UFC concernant l’UFC 249”, a écrit le réseau dans un communiqué au New York Times. «Personne ne veut voir le sport revenir plus que nous, mais nous ne pensions pas que ce soit le bon moment pour diverses raisons. ESPN a exprimé ses préoccupations à l’UFC et ils ont compris. »

L’UFC 249 avait été initialement réservé pour le 18 avril au Barclays Center de Brooklyn, New York, mais le site a été fermé dans le cadre des efforts de l’État pour “aplatir la courbe”. On ne sait pas encore quand la promotion reprendra son cours, mais White promet que ce sera le plus tôt possible.