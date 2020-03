ESPN diffusera 11 heures consécutives de contenu UFC samedi

Assoiffé de contenu UFC? ESPN aidera à atténuer ce problème avec un marathon de combats classiques samedi.

Surnommé «UFC Day», un total de 11 heures consécutives de contenu UFC est mis en ondes, mettant en évidence des noms de stars tels que Conor McGregor, Nate Diaz, Jorge Masvidal, Jon Jones et plus encore.

Tout commence à 12 h. ET, en commençant par les quatre meilleurs combats de la collection «UFC 25 Greatest Fights», et en terminant par une relecture préliminaire et principale de l’UFC 244, un événement qui a vu Masvidal battre Diaz dans l’événement principal au Madison Square Garden de New York.

Consultez le calendrier complet ci-dessous (via Twitter):

Le samedi était initialement prévu UFC sur ESPN + 29 de The O2 à Londres, mais l’épidémie de coronavirus en cours avait provoqué la promotion d’annuler ses trois prochains événements, suivant de nombreux autres sports.

Le manque de sports en direct ouvre le calendrier ESPN, cependant, et le réseau comble le vide en mettant en vedette de grands combats de tous les temps qui n’ont jamais été diffusés sur la plate-forme.

.