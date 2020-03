ESPN lancera des combats classiques le jour de l’UFC

Avec le monde du sport en suspens en raison de problèmes de coronavirus, ESPN consacre une journée entière à l’UFC.

Le partenaire de diffusion de la promotion a annoncé que samedi était la «Journée UFC» et ESPN commémorait l’occasion avec un calendrier complet de combats classiques commençant à midi HE. Parmi les combats qui seront diffusés figurent les rencontres de Conor McGregor contre Nate Diaz, la première rencontre de Jon Jones avec Alexander Gustafsson et le combat épique de titre intérimaire de l’année dernière entre Israël Adesanya et Kelvin Gastelum.

La journée de l’UFC sur ESPN commence à midi et se termine à 23 heures. ET après une diffusion de l’intégralité de l’UFC 244, qui a été titrée par un combat de championnat «BMF» entre Jorge Masvidal et Nate Diaz.

Le programme de l’UFC de samedi devait initialement tourner autour d’un événement Fight Night à Londres qui devait être mis en évidence par un combat de poids welters entre Tyron Woodley et Leon Edwards, mais ce spectacle a été reporté indéfiniment à la suite de l’épidémie de coronavirus.

Voir le calendrier complet de la journée UFC ci-dessous (toutes les heures ET):

12 h à 15 h – UFC 25 Greatest Fights: Nos. 1-4

15 h à 16 h – Demetrious Johnson contre Henry Cejudo 2

16 h à 17 h – Conor McGregor contre Nate Diaz 1 et 2

17 h à 17 h 30 – Jon Jones contre Alexander Gustafsson 1

17 h 30 à 18 h – Mauricio «Shogun» Rua contre Dan Henderson

18 h à 19 h – Israel Adesanya contre Kelvin Gastelum

19 h à 20 h – Khabib Nurmagomedov contre Conor McGregor

20 h à 23 h – UFC 244: Masvidal contre Diaz

Après avoir regardé chaque combat, dirigez-vous vers MMA Fighting pour un rafraîchissement sur les retombées et l’héritage de ces batailles légendaires.

Cejudo contre Johnson 2

Conor McGregor contre Nate Diaz 1

Conor McGregor contre Nate Diaz 2

Jon Jones contre Alexander Gustafsson 1

Shogun Rua contre Dan Henderson 1

Israel Adesanya contre Kelvin Gastelum

Khabib Nurmagomedov contre Conor McGregor

Jorge Masvidal contre Nate Diaz