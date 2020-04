Est-ce le plan parfait pour la division légère après l’UFC 249?

Lorsque les événements UFC reprendront et que les combats reprendront, de nombreuses classes de poids auront besoin de clarté. Aucun n’est peut-être une priorité plus importante que le poids léger, qui était censé être mis en évidence sur la carte UFC 249 reportée.

L’événement principal original de l’UFC 249 comprenait le champion Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson pour la ceinture légère. La réservation s’est effondrée pour la cinquième fois en raison de la pandémie de coronavirus, et Justin Gaethje est intervenu pour combattre Ferguson pour l’or provisoire.

Mais comme ce combat ne s’est jamais concrétisé, il semble juste que l’UFC remonte à Nurmagomedov contre Ferguson. Cela laisse Gaethje dans le besoin d’un adversaire, et probablement de retour à son affrontement avec Conor McGregor, qui serait apparemment un éliminateur de titre.

Cela semble assez simple, et l’entraîneur-chef de longue date de McGregor, John Kavanagh, a dit qu’il aimerait que les choses se passent de cette façon. Essentiellement, ce que Kavanagh veut, c’est un tournoi de quatre joueurs qui commencerait en été et se terminerait à la fin de l’année (via Twitter):

Bien que l’UFC hésite à mettre une étiquette officielle de tournoi sur quoi que ce soit, la proposition de Kavanagh semble assez réaliste, en supposant que les événements reprennent en temps opportun et qu’un certain niveau de normalité soit maintenu dans les mois à venir.

Nurmagomedov (28-0 MMA, 12-0 UFC) ne pourra pas se battre avant au moins août, de toute façon, car le champion de l’UFC devrait commencer à observer le Ramadan plus tard ce mois-ci. Ferguson (25-3 MMA, 15-1 UFC) serait la solution naturelle, alors McGregor (22-4 MMA, 10-2 UFC) et Gaethje (21-2 MMA, 4-2 UFC) peuvent se battre. pour la prochaine opportunité à l’or.

Inscrivez-nous.

Le Blue Corner est l’espace blog de MMA Junkie. Nous ne prenons pas cela trop au sérieux, et vous non plus. Si vous venez vous plaindre que quelque chose que vous lisez ici n’est pas une nouvelle percutante, attendez-vous à ce que la phrase précédente soit répétée dans TOUS LES MAJUSCULES.

.