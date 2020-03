Est-ce que Adesanya et Zhang sont des stars?

Pour promouvoir UFC 248, Dana White a tenu il y a quelques heures une conférence de presse parlé de nombreux problèmes, lié et non lié à l’événement de ce samedi que votre entreprise tiendra ce samedi 7 mars.

Le président a également commenté s’il pensait que Israel Adesanya et Weili Zhang, qui défendra leurs championnats dans le salon, ce sont des stars.

Israel Adesanya

“C’est un beau garçon, il parle bien et peut danser. Il a beaucoup de personnalité. Mais à la fin de la journée, ce qui compte, c’est que vous puissiez vous battre. Et accepter de combattre Yoel Romero le rend encore plus intéressant. Il aurait pu s’asseoir pour que Paul Costa se rétablisse, car c’est le combat qui devait être fait. Il veut combattre Romero parce qu’il sent que son héritage ne sera pas complet sans ce combat, qui est très dangereux. Personne ne veut combattre Romero. »

Weili Zhang

«Il y a beaucoup de choses qui le rendent spécial: Première championne chinoise, femme, tout le monde l’aime en ce moment. Et à la fin de la journée, c’est un gangster. Il vise à être le meilleur. J’adore ton combat avec Joanna. Je ne peux pas attendre samedi. Quand les deux commencent à se battre Je deviens fou comme un fan“.