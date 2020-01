Est-ce que ce que Stephen A. Smith pense est important?

Bienvenue dans «Spinning Back Clique», l’émission hebdomadaire de MMA Junkie qui présente les plus grands sujets des arts martiaux mixtes. Dans l’épisode de cette semaine, «Gorgeous» George, «Goze» et John Morgan jettent un regard sur la plus grande histoire inattendue de la semaine dernière, avec Stephen A. Smith et Joe Rogan exprimant publiquement leurs positions divergentes sur l’évaluation de l’événement principal de l’UFC 246. entre Conor McGregor et Donald Cerrone.

AFFICHER LE COMPTE RENDU:

Smith est connu pour ses opinions audacieuses et sa volonté de les argumenter longuement, mais ses connaissances dans le sport du MMA sont certes limitées. Mais y avait-il une vérité dans son affirmation selon laquelle «Cowboy» avait démissionné lors du combat avec McGregor? Et quelqu’un devrait-il vraiment se soucier de ce que Smith pense des grands événements de l’UFC?

Cris Cyborg a fait ses débuts chez Bellator au cours du week-end et a décroché le titre féminin de poids plume de l’entreprise avec un TKO de quatrième ronde de l’ancienne championne Julia Budd. Cyborg possède désormais des ceintures dans quatre promotions principales différentes. Est-ce suffisant pour l’appeler la chèvre féminine du MMA, ou Amanda Nunes a-t-elle ce titre verrouillé?

Le Bellator 238 a également présenté la poursuite du grand prix des plumes de Bellator, et l’ancien champion des poids coq Darrion Caldwell avait l’air brillant avec une première ronde d’Adam Borics. «Le loup» est-il désormais le favori pour remporter le titre du grand prix et le prix d’un million de dollars qui l’accompagne?

La carrière d’Aaron Pico a été une montagne d’émotions absolue dès le début, entrant comme un homme étiqueté «la plus grande perspective de l’histoire du MMA» mais crachant parfois en cours de route. Pico a remporté une victoire bien méritée au Bellator 238, mettant fin à une séquence de deux défaites consécutives. Pico est-il prêt à enfin réaliser son potentiel?

À l’UFC Raleigh, Curtis Blaydes a remporté une grande victoire sur l’ancien champion Junior Dos Santos et a clairement indiqué qu’il visait le titre. Malheureusement, le champion Stipe Miocic ne semble pas pressé de reculer dans la cage. Que se passe-t-il avec la division des poids lourds de l’UFC?

Pour des réponses à toutes ces questions, regardez l’épisode 13 de «Spinning Back Clique».

