Est-ce que ce sont les bons à faire?

L’UFC est de retour pour pousser à un retour à l’action au milieu de la pandémie de coronavirus, avec une carte majeure annoncée pour le 9 mai qui comprendra apparemment trois combats de championnat: Tony Ferguson contre Justin Gaethje pour le titre intérimaire des poids légers, Henry Cejudo contre Dominick Cruz pour la ceinture des poids coq et Amanda Nunes contre Felicia Spencer pour la sangle poids plume des femmes.

Si la promotion est en mesure de trouver un moyen de réussir l’événement, l’organisation a-t-elle mis en place les matchs de championnat appropriés? Simon Head, Farah Hannoun et Mike Bohn de MMA Junkie donnent leur avis dans la dernière édition de Triple Take.

Simon Head: Tony Ferguson contre Justin Gaethje

Soyons honnêtes ici, nous voulons tous voir Tony Ferguson de retour dans la cage. Il a pris du poids à la maison le week-end dernier, même s’il savait déjà que son combat était terminé et a fait de grands efforts pour faire savoir au monde qu’il était en forme de championnat et prêt à partir.

Son combat toujours insaisissable avec Khabib Nurmagomedov est peut-être en retard (encore une fois), mais si nous recherchons un remplaçant approprié, cela ne va vraiment pas mieux que Justin Gaethje. Les deux hommes sont parmi les combattants les plus excitants du sport à regarder, ils ont tous les deux la capacité de terminer les combats en un instant et, mieux encore, ils ont tous deux l’habitude divertissante de transformer chacun de leurs combats en brûleurs de grange.

En plus de tout cela, c’est aussi le bon combat à mener du point de vue divisionnaire. Gaethje est le 55e le mieux classé à ne pas s’être encore battu pour un titre, tandis que Ferguson n’a jamais perdu le titre provisoire en compétition.

Cela signifie que Ferguson vs Gaethje est une réservation slam-dunk à 155 et met tout en place parfaitement non seulement pour la nuit de combat, mais aussi pour ce qui va suivre, ce qui (assez s’il vous plaît) verra le vainqueur affronter Nurmagomedov vers septembre pour l’unifié incontesté Titre.

S’il y a jamais eu un combat pour l’événement principal pour relancer le retour aux affaires de l’UFC, c’est bien celui-ci.

