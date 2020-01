Est-ce que quelqu’un choisit Budd pour battre Cyborg?

La première épreuve de Bellator de la nouvelle année se termine samedi, et une championne dominante met son titre en jeu contre une légende.

Bellator 238 a lieu samedi au Forum à Inglewood, en Californie. La carte principale est diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

(Cliquez ici pour ouvrir un PDF de la grille de sélection du personnel dans une fenêtre séparée.)

Dans l’événement principal, la championne poids plume des femmes Julia Budd (13-2 MMA, 7-0 BMMA) défend sa ceinture contre Cris Cyborg (21-2 MMA, 0-0 BMMA), une ancienne championne de l’UFC et de Strikeforce qui fait son Bellator début. Cyborg, considérée par beaucoup comme la plus grande combattante féminine de l’histoire, est une favorite 4-1 des cotes, et elle est presque un choix unanime parmi nos 14 éditeurs, écrivains, animateurs de radio et vidéastes de MMA Junkie. Un seul sélecteur prend Budd pour conserver son titre dans un bouleversement.

Dans le co-événement principal, Adam Borics (14-0 MMA, 5-0 BMMA) rencontre Darrion Caldwell (13-3 MMA, 10-2 BMMA) dans un combat en quart de finale dans le tournoi en cours des poids plumes de Bellator. Le combat est presque un choix des parieurs, et il est également proche de nos sélecteurs. Borics n’a qu’une avance de 8-6.

Dans un autre combat de poids plume, Juan Archuleta (23-2 MMA, 5-1 BMMA) est plus qu’un favori 2-1 contre Henry Corrales (17-4 MMA, 5-4 BMMA). Les deux combattants cherchent à rebondir après avoir perdu lors du premier tour du tournoi. Archuleta a un gros avantage de 12-2 de la part de nos employés.

L’ancien combattant de l’UFC Sergio Pettis (18-5 MMA, 0-0 BMMA) fait ses débuts au Bellator au poids coq contre Alfred Khashakyan (11-4 MMA, 0-0 BMMA). Il est presque un favori 3-1, et tous nos sélecteurs, sauf un, l’emmènent du bon pied dans la promotion.

Nous avons deux choix unanimes sur la carte principale. Raymond Daniels (1-1 MMA, 1-0 BMMA) a le soutien de nos 14 sélecteurs dans son combat des poids mi-moyens contre Jason King (8-5 MMA, 0-0 BMMA).

Et pour ouvrir la carte principale, la vedette de la boxe Ava Knight (1-0 MMA, 1-0 BMMA) est un choix unanime contre Emilee King (3-3 MMA, 0-0 BMMA) dans leur lutte contre le poids des pailles, qui est la deuxième de Knight combat pro MMA.

Dans les choix de consensus des lecteurs MMA Junkie, Cyborg (57%), Borics (55%), Archuleta (79%), Pettis (82%), Daniels (62%) et Knight (71%) sont les choix.

Découvrez tous les choix ci-dessus.

