Et ça dit que l’UFC aussi

Ce n’est pas compliqué de dire pourquoi Dominick Reyes pourrait avoir une revanche immédiate contre Jon Jones pour le titre de 205 livres. Mais Quelle raison y aurait-il pour Colby Covington d’en avoir un autre contre Kamaru Usman pour le 170? Le champion a terminé son récent adversaire, il ne fait aucun doute qui a gagné. Cependant, “Chaos” exige toujours un deuxième combat.

Covington veut se venger de Usman

C’est plus, veulent aussi un troisième. S’adressant à MMA Junkie, le combattant toujours controversé a également déclaré que UFC Il aime l’idée.

“J’ai eu quelques conversations avec l’UFC et ils aiment l’idée d’une revanche. Ils pensent que c’est justifié. J’ai gagné le premier tour, le deuxième et le troisième. L’UFC aime l’idée. Ce fut un grand combat et vient à peine de tout commencer. Il y a une suite et une trilogie à venir. Et je pense que l’UFC aime ça. “

Covington continue sur une autre voie.

“Les gens savent qui est le vrai champion et les gens veulent un deuxième combat. C’est une guerre et nous n’avons eu qu’une seule bataille. La prochaine fois, nous aurons un terrain de jeu équitable. La prochaine fois, il ne pourra pas simuler une blessure pour récupérer avant d’arrêter le combat. »

Personne ne devrait saisir l’occasion Jorge Masvidal. Pour l’instant, étant objectif, il n’y a pas d’autre option dans le poids welter. En revanche, si Usman attend le vainqueur de Tyron Woodley vs Leon Edwards, l’un des deux pourrait également se porter candidat. Nous verrons ce qui se passe.