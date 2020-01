“Était-ce une perte?” Le père de Maycee Barber affirme que sa blessure, pas Roxanne Modafferi, a été la vraie gagnante de l’UFC 246

On dirait que Bucky Barber a obtenu son diplôme avec distinction du Stephen A. Smith Institute for Hot Takes, prononçant son discours de début sur Instagram et enterrant Roxanne Modafferi, vétéran de 125 livres.

Probablement parce qu’il est incapable de comprendre comment sa fille, Maycee Barber, espoir de poids mouche UFC, a perdu son affrontement UFC 246 contre un pilier astucieux comme “The Happy Warrior”. Je comprends, j’ai un enfant aussi, mais sa récente diatribe sur les réseaux sociaux un mauvais coup d’oeil du début à la fin.

“Le travail était terminé, le niveau de compétence à son apogée, sa seule façon de vaincre est que la malchance l’embrasse sur la joue”, a écrit Barber. «Dix secondes dans une déchirure complète du LCA ont transformé le probable en improbable. Même si elle a eu ses moments et a montré plus de cœur que la plupart des témoins, la nuit s’est terminée avec une perte. Mais était-ce une perte? Elle n’a pas été battue par un meilleur ensemble de compétences. Elle a été battue par une étape et une tournure malheureuses des événements. C’est hors de son contrôle. “

Modafferi, en compétition professionnelle depuis fin 2003, n’est pas étranger au déraillement des trains hype invaincus, après avoir devancé Antonina Shevchenko à l’UFC de Saint-Pétersbourg en avril dernier. Peut-être que si Bucky avait considéré que c’était plus important que la ligne de paris gonflée par les bookmakers -900, il pourrait y avoir un récit différent dans les jours qui ont suivi.

“La victoire que nous en retirons est que nous savons maintenant que nous avons le plus haut niveau de cœur pour égaler le plus haut niveau de compétence du jeu”, a poursuivi Barber. «J’ai vu comment les athlètes réagissent lorsque cette blessure survient. Très peu restent debout sans parler de combattre un MMA pendant 15 minutes et survivent encore. C’est fou. Elle sera de retour plus forte et plus dominante que jamais et nous ne pouvons pas être plus fiers en tant qu’équipe. “L’avenir” est réel, ne vous confondez pas avec une seule étape. La pire des chances nous sourit à tous! Tout ce que nous pouvons faire, c’est sourire. Elle vous verra tous très bientôt. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. “The Future”, la version 2.0 à craindre. “

On s’attend à ce que Barber, encore âgée de 21 ans, soit inactive pendant au moins neuf mois pour réparer son genou endommagé. Son record est de 3-1 à l’intérieur de l’Octogone après avoir traversé la série Contender de Dana White à l’été 2018.