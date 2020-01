Eurobash: Épisode 65 (avec Jai Herbert, Aaron Chalmers)

Lors du premier épisode d’Eurobash en 2020, les hôtes Petesy Carroll et Niall McGrath discutent des derniers commentaires d’avant-combat de Conor McGregor avant l’UFC 246.

Présent sur les “Perspectives européennes à surveiller” de cette année, le champion de Cage Warriors, Jai Herbert, se joint à la série pour parler d’une percée en 2019 et de ses espoirs de réclamer un contrat UFC avant la carte de Londres de mars.

Également dans l’émission, Aaron Chalmers met en lumière son amitié avec James Gallagher et attend avec impatience son combat avec Austin Clem au Bellator Dublin.

Carroll et McGrath examinent également de plus près la fonctionnalité 2020 Perspectives européennes à surveiller, discutent des combattants européens qui étaient en action au cours de Noël, y compris Michael Page et Brendan Loughnane, et regardent la saison des fêtes.