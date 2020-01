Eurobash: Épisode 67 avec Arnold Allen & Dricus Du Plessis

Sur le dernier épisode d’Eurobash, Arnold Allen (19h00) nous rejoint depuis l’aéroport pour discuter de la victoire 7-0 avec l’UFC avec la victoire sur Nik Lentz. Le Britannique en plein essor donne également son avis sur la prise de Lentz sur les médias sociaux pour révéler un coup d’œil qu’il a subi lors de l’affrontement des poids plumes à Raleigh, en Caroline du Nord.

En plus de me faire arracher les yeux et que l’arbitre ne fait rien … je vais bien! Deux coupures sur ma cornée, voir un spécialiste à mon retour. Avec un peu de chance, je n’aurai pas besoin d’intervention chirurgicale. pic.twitter.com/CZXDWZLYcH

– Nik Lentz (@NikLentz) 26 janvier 2020

L’ancien champion KSW et double champion EFC Dricus Du Plessis (47:30) s’arrête pour faire la lumière sur sa proximité avec un contrat UFC et une éventuelle lutte pour le titre KSW avec Scott Askham.

Petesy Carroll et Niall McGrath discutent des derniers titres du MMA, y compris la signature par l’UFC du champion des poids légers Cage Warriors Jai Herbert. Carroll et McGrath reviennent également sur les événements marquants du week-end – UFC Raleigh et Bellator 238.