Eurobash: Episode 71 avec Royce Gracie, Brian Moore et Cal Ellenor

Dans le dernier épisode d’Eurobash, la légendaire Royce Gracie (13h30), qui assistait à l’émission Bellator de samedi à samedi, rejoint brièvement le podcast pour discuter des fans irlandais d’arts martiaux mixtes et de l’ascension fulgurante de James Gallagher sous la bannière promotionnelle.

Le poids coq SBG Brian Moore (42:00) jette son nom dans le chapeau pour être le prochain combattant SBG à défier Ricky Bandejas, qui a sorti son deuxième combattant SBG le week-end quand il a arrêté Frans Mlambo.

La vedette de Bellator Londres Cal Ellenor (59:00) discute de la dynamique changeante entre lui et Gallagher avant leur affrontement à Bellator Londres, et comment le combat est devenu beaucoup plus important pour les fans et les médias en Europe depuis leur premier combat programmé en 2019.

Les hôtes Petesy Carroll et Niall McGrath regardent les dernières nouvelles du MMA européen et discutent des principaux points de discussion de la scène.