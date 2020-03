Eurobash: Episode 74 avec Martin Lewandowski, Jack Shore, Graham Boylan & Joe McColgan

Cette semaine sur Eurobash, le président de la KSW, Martin Lewandowski (14h00), a discuté de l’annulation de la KSW 53 en raison de la pandémie de coronavirus et des prévisions quand nous verrons probablement la centrale polonaise remettre ses roues en mouvement.

Jack Shore, un poids coq invaincu de l’UFC (40:00), a expliqué comment il ne s’occupait pas de son combat contre l’UFC à Londres et a décidé de revenir à une coupe de cheveux particulièrement douteuse qu’il avait eue à l’adolescence et qui a fait surface à l’époque de son récent anniversaire.

Le président de Cage Warriors, Graham Boylan (1:08:00), a souligné son insistance à mettre Cage Warriors 113 ce vendredi soir malgré l’annulation de plusieurs événements et a répondu aux critiques qu’il a reçues pour la poursuite de l’événement.

Également présenté, Joe McColgan (1:28:00) a partagé ses réflexions sur le fait de ne pas avoir d’adversaire à se battre pour un titre de Cage Warriors en l’espace d’un appel téléphonique de trois minutes.

Les hôtes Petesy Carroll et Niall McGrath discutent des dernières nouvelles du MMA européen, y compris les retombées de l’UFC à Londres et la persistance de Dana White à se battre entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson le 18 avril.