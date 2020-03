Eurobash: Épisode 75 avec Colby Covington, Paddy Pimblett, Joanna Jedrzejczyk, Mason Jones

Dans l’épisode d’Eurobash de cette semaine, Colby Covington (14h00) passe à la mode pour donner son avis sur la photo du titre des poids mi-moyens après sa rencontre avec Tyron Woodley et a souligné son mépris pour l’arbitre Marc Goddard et plusieurs autres dans une interview animée. .

Le garçon de l’affiche de Cage Warriors, Paddy Pimblett (1:02:00) explique à quel point il fait bon de revenir dans la colonne des victoires et donne un aperçu de sa liste de souhaits culinaires au dos de son arrêt de premier tour de Decky Dalton à Manchester.

Mason Jones (1:32:00) discute de ce que c’était que de devenir un champion Cage Warriors lors d’un événement à huis clos et a donné un aperçu des mesures de sécurité supplémentaires qui ont été prises par la promotion à la lumière des préoccupations croissantes des coronavirus dans le Royaume-Uni

Également en vedette, la légendaire européenne Joanna Jedrzejczyk (1:57:00) appelle pour discuter de son classique de tous les temps avec Weili Zhang, des éloges et de l’adulation qu’elle a reçus à la fin du combat et de la façon dont elle se rétablit après avoir souffert de notables blessures au visage et à la poitrine pendant le concours.