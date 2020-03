Eurobash: Episode 76 avec Joanne Calderwood, Nicolas Dalby, Morgan Charriere & Pedro Carvalho

Lors de l’Eurobash de cette semaine, Joanne Calderwood (15h30) explique comment elle se prépare pour sa rencontre de championnat avec Valentina Shevchenko de manière isolée et révèle qu’on lui a dit que la date originale du 6 juin pour le combat serait probablement repoussée.

Nicolas Dalby (40:00) revient à l’émission pour détailler comment il a découvert l’annulation de son combat co-principal de l’UFC Londres avec Danny Roberts et donner une mise à jour sur la situation de paiement des combattants.

Morgan Charriere (1:05:30) explique comment il a tenté de sauver son combat pour le titre intérimaire au Cage Warriors 113 et pourquoi il pense qu’il se battra pour le titre poids plume lors de son prochain combat, que le champion Mads Burnell le défendra ou non.

Pedro Carvalho (1:31:00) a expliqué comment il reste positif malgré la perte de son affrontement au championnat avec Patricio Freire en raison de l’annulation du Bellator 241 et révèle comment la naissance imminente de son fils a conduit à son championnat sous la bannière.

Petesy Carroll et Niall McGrath regardent toutes les dernières nouvelles du MMA européen, y compris le paysage en constante évolution en ce qui concerne Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson, l’annulation des émissions de Cage Warriors et le dernier pinceau de Jon Jones avec la loi.