Evan Dunham a pris sa retraite «blasé» sur MMA, mais maintenant de retour amoureux

LAS VEGAS – Evan Dunham a pris sa retraite du MMA en septembre 2018 après une défaite par élimination directe contre Francisco Trinaldo. À ce moment-là, le vétéran UFC poids léger a dit qu’il était satisfait de ce qu’il avait fait dans le sport et prêt à partir.

À peine 19 mois plus tard, Dunham (18-8-1 MMA, 11-8-1 UFC) est de retour et a réservé pour combattre Michael Johnson à l’UFC sur ESPN + 31 en avril. Qu’est ce qui a changé? Selon Dunham, cela s’est finalement résolu à améliorer la santé.

“Après mon dernier combat, j’ai subi une opération assez noueuse de l’épaule”, a déclaré Dunham au MMA Junkie lors d’un récent événement de la journée des médias Dominance MMA. «À peu près dans un mois environ, je savais que je voulais me battre à nouveau. C’est une de ces choses où je le fais depuis si longtemps, j’étais un peu blasé sur le sport. Ensuite, j’ai été forcé de subir une intervention chirurgicale, et cela m’a fait réaliser à quel point j’aime ce sport. »

Bien que la passion soit là, il reste à voir si les résultats peuvent l’être. Dunham apporte un dérapage sans victoire à trois combats dans le match avec Johnson, qui a lieu le 25 avril à la Pinnacle Bank Arena de Lincoln, au Nouveau-Brunswick, et diffuse sur ESPN +.

La dernière fois que Dunham a levé la main lors d’un combat, c’était en septembre 2016, quand il a dominé Rick Glenn par décision unanime à l’UFC Fight Night 94. Johnson (19-15 MMA, 11-11 UFC) est un adversaire dangereux avec encore plus d’octogone. expérience que Dunham, mais c’est exactement le type de match qui l’excite.

“J’ai la chance de faire venir Michael Johnson ici très bientôt, et c’est un grand combat pour moi de revenir et de vraiment me livrer à ces combats divertissants que j’ai également utilisés”, a déclaré Dunham. “Je suis vraiment impatient d’y être.”

Dunham, 38 ans, n’a pas précisé si le résultat du combat avec Johnson déterminera son avenir au-delà, ou s’il continuera malgré tout. Cependant, il a indiqué qu’il tentera de rester aussi longtemps que son amour pour le jeu se poursuivra.

“En fin de compte, j’aime être au gymnase, j’aime m’entraîner et j’aime me battre”, a déclaré Dunham. “Bien que je puisse encore le faire, je vais le faire.”

