Evan Dunham met fin à sa retraite et revient à l’UFC Lincoln

Une fois un combattant, toujours un combattant. Cette déclaration sonne vrai pour le vétéran léger Evan Dunham, qui reviendra de sa retraite de courte durée pour combattre Michael Johnson.

En 2018, Dunham a annoncé ses plans de retraite à la suite de son combat à l’UFC Sao Paulo contre Francisco Trinaldo. Il a partagé les nouvelles sur Instagram.

“Le 22 septembre sera mon dernier combat”, a déclaré Dunham dans son post Instagram. «Je peux me retirer du sport que j’aime avec la tête haute. Je sais que je n’ai jamais rien retenu dans la cage et le 22 septembre ne sera pas différent. Mes objectifs et priorités ont changé au fil des ans et je suis prêt à me concentrer sur la construction de mon gymnase, ainsi que sur toutes les nouvelles opportunités qui se présenteront à moi.

«Je me suis battu avec la plupart des meilleurs concurrents du monde et je suis vraiment reconnaissant pour cela. Ma passion pour le Jiu Jitsu continuera d’être une force motrice dans mon gymnase et lors de certaines compétitions de Jiu Jitsu.

«Je tiens à remercier ma famille, mes amis et mes fans pour tout votre soutien au fil des ans.»

Le journaliste de TSN, Aaron Bronsteter, a confirmé la nouvelle du retour officiel de Dunham. Il a annoncé sur Twitter.

“Evan Dunham sort de sa retraite pour affronter Michael Johnson à l’UFC Fight Night à Lincoln, Nebraska le 25 avril au poids léger.”

– Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) 19 février 2020

Son prochain adversaire, “The Menace” est un professionnel chevronné avec 34 combats à son actif. Les deux combattants connaissent deux défaites consécutives, mais ont incontestablement combattu certains des adversaires les plus coriaces de l’alignement de 155 livres. Même si Johnson a perdu près de la moitié de ses combats, il a affronté des athlètes d’élite, dont l’actuel champion des poids légers Khabib Nurmagomedov. Il a remporté des victoires sur des combattants tels que Edson Barboza, Dustin Poirier et Tony Ferguson.

Les perspectives légères s’affronteront à l’UFC Lincoln le samedi 25 avril. La carte de combat est actuellement en vedette par un affrontement léger et lourd entre Glover Teixeira et Anthony Smith.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/02/2020.