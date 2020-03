Examen du vol rétro: Conor McGregor contre Nate Diaz 2

Peu de choses exaspèrent les fans de MMA plus qu’un combat mal marqué, bien que le terme «vol» ait tendance à être jeté négligemment et soit souvent imprégné de parti pris. Avec Robbery Review, nous allons revenir sur les combats controversés et déterminer si les juges ont été critiqués à juste titre pour leur décision ou si les experts doivent examiner leurs propres réactions instinctives.

L’UFC 202 a marqué le triomphe le plus regardé de Conor McGregor alors qu’il gagnait une décision contre Nate Diaz pour venger la première, humiliante perte de sa carrière à l’UFC. C’était une revanche que McGregor exigeait et en battant son rival, il a rétabli une grande partie du battage médiatique qui avait été bosselé par Diaz.

Récemment, dans le cadre de la «Journée UFC» d’ESPN, le réseau a diffusé une fonction de flash-back le 20 août 2016, au lieu de la montrer dans son intégralité.Il nous incombe donc au siège de Retro Robbery Review de bien regarder les images et demandez si McGregor a vraiment fait assez pour égaliser le score avec Diaz ce jour-là.

Quel a été le résultat officiel?

Conor McGregor bat. Nate Diaz par décision majoritaire.

Comment s’est passé le combat?

Bien mieux que le premier pour McGregor, c’est sûr.

Il n’y aurait pas de soumission au deuxième tour cette fois, que ce soit parce que McGregor était plus efficace avec son énergie ou respectait davantage la ténacité de Diaz. Il est toujours dans le visage de Diaz, mais il ne chasse pas les têtes. Il esquive l’intérieur et l’extérieur, léger sur ses pieds, méfiant de la longueur de Diaz. Environ 90 secondes plus tard, McGregor décroche cette signature à gauche et quelques instants plus tard, une autre qui fait trébucher Diaz. Il convient de noter que Diaz lance beaucoup au premier tour lui-même, mais le renversement ainsi que plusieurs coups de tête emphatiques semblent en faire un cadre facile à marquer pour McGregor.

La même chose pourrait être dite dans la seconde alors que McGregor marque un autre coup sûr sans coup sûr en moins de 30 secondes. Diaz est de nouveau abandonné quelques instants plus tard. S’il essaie de tromper McGregor pour qu’il saute dans sa garde, il sacrifie les premiers tours pour le faire. S’il veut que McGregor se fatigue à nouveau, eh bien, il pourrait y avoir quelque chose. Diaz arrive fort dans les deux dernières minutes et il place McGregor contre la clôture. C’est à ce stade que vous commencez à vous demander si nous pourrions voir Diaz obtenir à nouveau l’arrivée, juste un tour plus tard cette fois.

Un McGregor visiblement fatigant fait de son mieux pour égaler l’agression de Diaz dans le troisième, mais Diaz commence à le fatiguer au corps à corps. McGregor se bat pour en sortir et atterrit quelques coups durs en haut qui soutiennent à nouveau Diaz. Pourtant, Diaz est tout sourire et bientôt nous découvrirons pourquoi. Diaz attache à nouveau McGregor et le pousse vers la clôture. McGregor ne s’éteint pas cette fois, mais il s’éloigne tranquillement de Diaz. Diaz le fait descendre et il atterrit proprement maintenant, repoussant les tirs de McGregor. Au cours des 45 dernières secondes, Diaz se décharge sur McGregor, frappant sa tête et son corps contre la cage jusqu’à ce que la sonnerie retentisse.

Le rythme a ralenti pour les deux hommes, mais McGregor marque toujours. On dirait maintenant que c’est Diaz qui conserve son énergie pour une grosse finale. McGregor refuse d’être intimidé dans le corps à corps et il se faufile dans quelques coups puissants alors que Diaz continue d’atterrir avec volume. C’est la manche la plus difficile à marquer jusqu’à présent.

McGregor est à nouveau en mode retraite au début du cinquième, cherchant à conserver son énergie. Quand il lance, il se connecte, mais on peut en dire autant de Diaz. McGregor regarde vers le haut pour vérifier l’horloge à plusieurs reprises. Fatigué comme McGregor, il arrête une tentative de démontage de Diaz. Il s’éloigne avec ses mains sur ses hanches, attirant la colère de la foule. C’est ici que vous pouvez commencer à voir l’argument selon lequel Diaz est le meilleur homme dans le combat. Il enterre McGregor contre la cage pendant une grande partie de la ronde et marque un retrait dans les dernières secondes. Un cinquième tour clair pour Diaz.

Qu’ont dit les juges?

Derek Cleary a marqué 48-47 McGregor.

Jeff Mullen a marqué 48-47 McGregor.

Glenn Trowbridge a marqué un nul 47-47.

Il n’y a pas beaucoup de controverse ici, car les trois juges ont marqué les tours de la même manière que ceux qui les ont gagnés, McGregor prenant les tours un, deux et quatre et Diaz remportant les tours trois et cinq.

Là où le juge Trowbridge différait, c’était dans sa notation de la troisième image. Il a estimé que l’offensive soutenue de Diaz – et on pourrait dire, près de l’arrivée – de McGregor dans cette ronde était suffisante pour que Diaz obtienne un 10-8.

Que disent les chiffres?

(Statistiques par statistiques UFC)

Si vous voulez comprendre pourquoi l’armée Diaz estime qu’elle a intérêt à ce que son garçon réclame une victoire sur McGregor, il y a des fils à tirer lorsque vous regardez les statistiques.

Dans les frappes totales, Diaz a fait sauter McGregor hors de l’eau par une marge de 252-197. Diaz n’a pas seulement battu McGregor aux troisième et cinquième, il a en fait battu McGregor 51-36 au deuxième tour; cependant, dans ce même tour, McGregor a été crédité de deux knockdowns, ce qui a presque garanti que les juges le marqueraient en sa faveur. McGregor a également marqué un renversement au premier tour, une séquence de cinq minutes qui a été la meilleure de McGregor dans le combat alors qu’il a battu Diaz 34-25 (les statistiques de grève totale et significative étaient identiques au premier tour).

Le troisième tour du monstre de Diaz l’a vu vaincre McGregor dans un total de frappes 79-37.

En ne comptant que les frappes importantes, la lutte est beaucoup plus proche sur le papier. Diaz a toujours l’avantage, mais il est presque inexistant à 166-164. Le tour par tour ne fait qu’embrouiller les eaux plus loin, car Diaz avait un avantage de frappe significatif dans les tours deux et trois, mais McGregor a en fait remporté les trois autres, y compris le dernier tour. Selon les chiffres, Diaz a eu plus de frappes totales au cinquième tour (49-34) mais McGregor a eu des frappes plus importantes (24-19).

Cela dit, vous pouvez voir à quel point les fans de McGregor sont également à l’aise pour soutenir le résultat réel.

Qu’ont dit les médias?

(Données dérivées des décisions MMA)

Sur les 19 points de vente comptabilisés dans les décisions MMA, 14 ont marqué le combat pour McGregor, un pour Diaz et quatre l’ont appelé nul.

Qu’ont dit les gens?

Selon les décisions du MMA, 46,8% des électeurs ont vu ce concours en faveur de McGregor par un score de 48-47. Les résultats les plus élevés suivants étaient de 13,5% en faveur de Diaz (48-47) et 10,2% penchant vers un match nul (47-47).

Dans un graphique à l’écran montré sur l’émission UFC 202 avant la lecture des cartes, 65% des téléspectateurs pensaient que McGregor était le gagnant.

Comment l’ai-je marqué?

48-47 McGregor.

Écoutez, je comprends qu’il est tentant de prendre ce tiers Diaz dominant et de le projeter sur le reste du combat, surtout si vous considérez la façon terne dont McGregor a manqué le chronomètre dans le cinquième, mais pour le moment je me souviens encore avoir été choqué par le second souffle que McGregor a trouvé pour les rondes de championnat après qu’il semblait que Diaz l’ait mort de droit.

Les deux premiers tours sont incontestables en raison des renversements, même compte tenu de la ténacité de Diaz et du fait qu’il n’a à aucun moment cessé de pousser le rythme. Le test de la vue ne rend pas service à Diaz ici, car il ne porte jamais bien les combats d’un point de vue superficiel et les coups précis de McGregor semblent vraiment le renverser. Bien sûr, seul Diaz sait avec certitude à quel point ces tirs ont été dommageables, mais je suis toujours convaincu que McGregor était l’attaquant le plus efficace de la soirée.

S’agit-il d’un vol?

En regardant de nouveau le combat, mes pensées étaient à peu près les mêmes que la première fois. Ce n’est que lorsque j’ai regardé les statistiques frappantes que j’ai réfléchi à deux fois aux résultats. En termes de volume, Diaz était vraiment le combattant le plus occupé et les chiffres reflètent cela. Il y a aussi une optique solide en sa faveur compte tenu de la fin du troisième tour et du jogging et du regard timide de McGregor dans les étapes ultérieures du combat.

Mais trois renversements sont difficiles à ignorer, même si vous ne croyez pas que Diaz était en grand danger. Si vous voulez dire que Diaz était sur le point de terminer McGregor au troisième tour, alors McGregor était sans doute tout aussi proche au deuxième tour. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas grand-chose en faveur d’une victoire de Diaz sur les cartes et seulement légèrement meilleure pour un match nul.

Le verdict final

Pas un vol.

