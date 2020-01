«F — k Khabib»: McGregor n’est pas intéressé par l’attente de la revanche

Désolé, Dana. Une fois de plus, Conor McGregor a une idée différente de ce qui devrait être la prochaine dans sa carrière de combattant.

Le président de l’UFC a clairement indiqué que McGregor contre Khabib Nurmagomedov était le combat évident à mener. Le seul problème avec ça? Khabib combat Tony Ferguson en avril, puis n’est pas disponible pour se battre à nouveau jusqu’à l’automne en raison du Ramadan. Cela fait beaucoup de choses pour quelqu’un qui a fait de la cohérence et de la fréquence des combats une pierre angulaire de sa «saison» de retour. Ce n’est donc pas vraiment une surprise que McGregor ait abattu le matchmaking de White.

“Non non. Le combat aura lieu », a déclaré McGregor dans une mêlée médiatique après sa victoire de l’UFC 246 sur Donald Cerrone. «Le combat aura lieu. L’adversaire n’a pas d’importance. Cette revanche se produira, c’est inévitable … Ce n’est pas tout, finissez tout. Je vais juste continuer à faire ce que je fais et me concentrer sur moi-même et mes compétences et ma formation et continuer. “

“Je ne pense pas que le” qui “compte”, a-t-il déclaré plus tôt lors de la conférence de presse d’après-combat de l’UFC 246. «Je pense que ça va, le titre léger sera là. Ce sera là. Vous voyez la différence dans le physique, la préparation et tout ça. Cela reviendra, ce coup. Je ne suis donc certainement pas – si le [Khabib vs. Tony] le combat continue – s’asseoir et attendre, puis attendre les vacances et les blessures et tout ce qui va avec. Celui qui n’a plus d’importance pour moi maintenant. Je regarde les dates maintenant. Je sais que March était là. Je vais regarder un calendrier et voir où nous en sommes. “

Il a précisé à quel point il se souciait peu de Khabib pendant la mêlée.

“Comme je l’ai dit, qui n’a pas d’importance”, at-il dit. «Putain Khabib. Celui qui n’a pas d’importance. Les adversaires que j’aligne sont probablement tous inévitables. Il faut parfois un certain temps pour revenir. Regardez la situation de Donald. Donald et moi allons et viennent depuis 2015. Nous sommes impliqués dans cette entreprise et nous serons ici depuis longtemps. C’est pour toujours, donc rien ne presse. Et qui n’a pas d’importance. C’est juste de me maintenir en forme, concentré et de le prendre comme il vient. “

Quant à une classe de poids préférée?

“J’aime ce poids, je dois dire”, a déclaré Conor. “Donald est un grand homme là-dedans. Donald a dit qu’il n’avait coupé qu’une livre, c’est un mensonge, ce n’est pas exact. IL était dans le sauna depuis mercredi. Nous l’avons vu dans le sauna depuis mercredi. Je ne serais pas surpris s’il était au-dessus de 185, environ 185 là-dedans. J’avais 170 ans, même si. J’ai pris un petit déjeuner ce matin. Mais comme je l’ai dit, je me sentais énergique, je me sentais fraîche, je ressentais le désir d’être là-dedans. J’aime 170. J’aime aussi 155 et j’aurais pu faire du 155 ce camp sans problème. »

“Je suis ouvert. Comme je l’ai dit, qui n’a pas d’importance. Le poids n’a pas d’importance. C’est juste de la cohérence et continuez. “