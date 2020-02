Faber: Dominick Cruz un «affrontement cauchemardesque» pour Petr Yan

Petr Yan, concurrent des poids coq de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), a remporté ses six combats à l’intérieur de l’Octogone et a obtenu la troisième place du classement officiel en inscrivant la légende de la division, Urijah Faber, à l’UFC 245 en décembre dernier.

Mais il voudra peut-être pomper les freins sur ce tir au titre de 135 livres.

C’est parce que Faber pense que Yan – avec le reste de la division – dort sur l’ancien champion des poids coq, Dominick Cruz, qui devrait être entièrement rafraîchi et prêt à faire son retour aux arts martiaux mixtes (MMA) à un moment donné plus tard. année.

“Vous pourriez plaider en faveur de Yan”, a déclaré Faber à MMA Fighting. “Me battre à 40 ans n’est pas nécessairement la chose qui va lui donner le feu vert. Je ne pense pas que Yan soit nécessairement à 100% le gars pour l’obtenir, mais je ne voudrais pas cligner des yeux et dire qu’il ne pourrait pas l’obtenir non plus. Je pense que Dominick Cruz serait un affrontement cauchemardesque pour Yan. Peut-être que Dominick est sorti pour combattre Yan et le vainqueur [gets the title shot]. Tout le monde dort sur Dominick Cruz. “

Cruz (22-2) n’a pas été vu depuis sa perte de décision unanime face à Cody Garbrandt lors de l’événement de télévision à la carte (PPV) de l’UFC 207 il y a plus de trois ans. “The Dominator” a récemment subi une nouvelle intervention chirurgicale pour prolonger sa vie de combat en cage, qui semble être maintenue par des bâtons de popsicle et du ruban adhésif.

De plus, l’actuel champion des poids coq, Henry Cejudo, flirte avec une confrontation avec Jose Aldo pour son retour à l’action, qui comme Cruz, a été retardé par la chirurgie. La promotion, cependant, n’a encore rien officialisé pour le moment.