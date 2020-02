Fabian Edwards contre Costello Van Steenis réservé pour le co-événement principal de Bellator Londres

Une rencontre très attendue entre deux des meilleurs poids moyens d’Europe, Fabian Edwards et Costello Van Steenis, a été réservée pour le co-événement principal de Bellator Londres le 16 mai.

Bellator a confirmé le combat par communiqué de presse jeudi matin.

Edwards (9-0-0) est l’un des espoirs européens les plus évoqués dans le sport et a été sous une forme sensationnelle sous la bannière Bellator, après avoir remporté cinq victoires en autant de sorties sous la bannière depuis qu’il a rejoint les pros. La dernière victoire d’Edwards est survenue contre son rival du Royaume-Uni, Mike Shipman, qu’il a battu par décision partagée à Londres en novembre – une victoire qui, selon lui, a cimenté sa place de meilleur poids moyen au Royaume-Uni et en Irlande.

“The Assassin” a souligné son intention de revendiquer le titre officieux de meilleur poids moyen d’Europe via un affrontement avec Van Steenis peu après la victoire serrée sur “Seabass”.

Van Steenis (12-2-0) est la doublure du champion poids moyen des Bellator Gegard Mousasi. Bien qu’un récent voyage aux États-Unis lui ait valu une séquence de six victoires consécutives lorsqu’il a rencontré John Salter, Van Steenis a fait valoir qu’il était le jeune poids moyen le plus impressionnant de la liste de Bellator lorsqu’il a traversé Shipman au Bellator 223 à Londres en juin dernier.

