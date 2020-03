Fabinski et Stewart à la une de la carte de combat remaniée

La carte Cage Warriors 113 de vendredi soir a subi plus de modifications tardives.

Les restrictions de voyage dans la région ont forcé trois combats à être retirés de l’événement, qui a été déplacé de l’Indigo de Londres à l’O2 à la BEC Arena de Manchester. L’événement sera diffusé en direct dans le monde entier, avec la carte préliminaire affichée via Cagewarriors.com et la carte principale diffusée en direct sur UFC Fight Pass.

La lutte pour le titre intérimaire des poids plumes entre Morgan Charriere et Darko Banovic, et la lutte pour le titre des poids mouches entre Samir Faiddine et Luke Shanks, sont maintenant toutes deux terminées, tout comme le combat réorganisé de l’UFC à Londres entre John Phillips et Dusko Todorovic.

La carte remaniée comportera désormais un nouvel événement principal, avec les poids moyens UFC Bartosz Fabinski et Darren Stewart qui s’affronteront à Manchester dans leur combat récemment égalé, tandis que l’événement co-principal comportera une bataille pour le titre léger vacant de Cage Warriors comme Mason Jones affronte Joe McColgan.

Les changements de carte de combat en milieu de semaine sont les derniers d’une longue série d’obstacles que l’équipe Cage Warriors, dirigée par Graham Boylan, a dû franchir pour maintenir son événement en vie. Malgré le chaos, Boylan a déclaré que son équipe restait déterminée à organiser un spectacle pour les fans de MMA à travers le monde vendredi.

“Nous continuerons de nous adapter aux changements au fur et à mesure qu’ils se produisent et nous continuerons à nous efforcer de fournir la plus grande et la meilleure plate-forme possible à nos combattants et fans ce vendredi soir”, a-t-il déclaré.

«Tant que le pays reste opérationnel, nous aussi.»

La carte de combat Cage Warriors 113 mise à jour comprend:

CARTE PRINCIPALE (17h00 ET / 21h00 GMT, UFC Fight Pass)

Bartosz Fabinski contre Darren Stewart – combat des poids moyens de l’UFC

Mason Jones contre Joe McColgan – pour le titre vacant léger

David Bear contre Nathan Jones

Decky Dalton contre Paddy Pimblett

CARTE PRÉLIMINAIRE (14 h 30 HE / 18 h 30 GMT, Cagewarriors.com)

Steve Aimable contre Perry Goodwin

Coner Hignett contre Darren O’Gorman

Adam Amarasinghe contre Jake Bond

Matthew Bonner contre Jamie Richardson

Kris Edwards contre James Hendin

Jack Collins contre Aidan Stephen

Kingsley Crawford contre Lewis Monarch

