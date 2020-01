Fabricio Werdum appelle Aleksei Oleinik pour le match retour de l’UFC

L’ancien champion des poids lourds de l’UFC, Fabricio Werdum, s’est adressé aux médias sociaux pour appeler Aleksei Oleinik pour son retour dans l’Octogone plus tard cette année.

Oleinik a remporté une belle victoire de soumission par brassard sur Maurice Greene sur la carte de paiement à la carte UFC 246. Werdum regardait l’événement et a ensuite consulté son compte Twitter pour appeler Oleinik.

Voici ce que Werdum a écrit.

Félicitations @oleynikufc tout mon respect pour vous MAIS je pense que mon JiuJitsu c’est mieux, dansons vous pouvez être mon invité spécial pour mon retour à l’UFC

Werdum a récemment vu sa suspension USADA pour des médicaments améliorant la performance être réduite et il sera admissible à retourner dans l’Octogone en avril 2020. À son retour, il se remettra immédiatement dans la mêlée en tant que l’un des meilleurs poids lourds de la liste de l’UFC.

Un affrontement opposant Werdum à Oleinik opposerait deux des plus grands grapplers poids lourds de tous les temps. Werdum est connu pour sa victoire incroyable sur Fedor Emelianenko à Strikeforce il y a dix ans, et il a également battu Cain Velasquez via soumission pour remporter le titre des poids lourds de l’UFC.

Quant à Oleinik, il compte 46 victoires au cours de sa longue carrière via tapout. Si ce combat devait avoir lieu, le vainqueur pourrait très bien être considéré comme le plus grand grappler poids lourd de tous les temps, bien que d’autres combattants basés sur la soumission comme Frank Mir et Antonio Rodrigo Nogueira auraient évidemment quelque chose à dire à ce sujet.

Werdum a participé pour la dernière fois à l’UFC Londres en mars 2018 lorsqu’il a été éliminé par Alexander Volkov. Sa dernière victoire est survenue à l’UFC Fight Night Sydney en novembre 2017 lorsqu’il a remporté une décision unanime sur Marcin Tybura. Quant à Oleinik, la victoire sur Greene a cassé un dérapage perdant de deux combats, après avoir perdu contre Walt Harris et Alistair Overeem par KO lors de ces deux sorties.

Seriez-vous intéressé à voir Fabricio Werdum combattre Aleksei Oleinik à son retour dans l’Octogone?