Fabricio Werdum se déclare heureux de retourner dans l’octogone

Ancien champion des poids lourds de l’UFC, Fabricio Werdum fera son retour tant attendu dans l’Octogone à l’UFC 249, et cela ne me dérange pas d’être dans les préliminaires.

Werdum Il n’a pas combattu depuis mars 2018 quand Alexander Volkov l’a mis KO à l’UFC Londres. Le vétéran brésilien a été suspendu par l’USADA pendant deux ans après un test positif pour les médicaments améliorant les performances, bien que la suspension ait été réduite à 10 mois.

Werdum était prêt à affronter l’Ukrainien Aleksei Oleinik à l’UFC 250, qui devait avoir lieu au Brésil le 9 mai, mais l’événement a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus. La date n’a pas changé, mais l’événement (maintenant UFC 249) et, surtout, le lieu ont changé. Même si «Vai Cavalo» minimise ce fait:

L’emplacement n’est pas défini, je sais que ce sera en Floride, mais je ne parle pas beaucoup à l’UFC. Mon représentant Ali Abdelaziz c’est qui le fait. J’étais content d’être sur la carte, c’est très important. Je sais que si j’étais au Brésil, je serais sur la carte principale, mais le plus important est de se battre.

Un autre aspect qu’il a minimisé est qu’il ne figure pas sur la carte principale:

Peu importe où vous êtes. Si c’est le premier combat, je suis content car je me bats. Ils m’ont choisi et j’étais très content. En dépit d’être dans les préliminaires, je m’en fiche vraiment, j’aimerais être sur la carte principale, mais seulement pour combattre après deux ans sans le faire, je veux me battre