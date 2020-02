Faire des prédictions pour Primus-Bungard, McCourt-Ruis

Par: Matt Erickson |

17 février 2020 15h15

Nous voulons vos prévisions pour l’événement Bellator Europe 7 / Bellator 240 de samedi à Dublin.

Notre fonction de choix du personnel comprend les choix de consensus des lecteurs MMA Junkie. Il vous suffit de voter pour chaque combat ci-dessous et nous utiliserons les décomptes officiels qui seront enregistrés d’ici jeudi à midi HE (9 h, heure du Pacifique).

Ces choix de consensus des lecteurs MMA Junkie feront partie des prévisions du personnel de l’événement Bellator Europe 7 / Bellator 240 que nous publierons vendredi avant l’événement. Bellator 240 et Bellator Europe 7 auront lieu samedi au 3Arena à Dublin. La carte Bellator Europe 7 est diffusée sur MMA Junkie. La partie Bellator 240 est diffusée sur Paramount et diffuse sur DAZN via un retard de bande.

Faites vos choix pour les huit combats de cartes principaux à l’intérieur:

