Faire le classement: UFC 248: Adesanya vs Romero

Deux combats pour le titre ont suscité des réactions très différentes après la fin de l’UFC 248 samedi soir.

Alors qu’Israël Adesanya a réussi à défendre sa ceinture contre Yoel Romero dans le tournoi principal, personne ne semblait très enthousiasmé par le manque d’action survenu en 25 minutes. Adesanya a fait plus de dégâts, mais il était réticent à devenir trop agressif, Romero refusant essentiellement de s’engager pendant une grande partie du combat.

C’est loin de ce qui s’est déroulé lors de l’événement co-principal.

Le champion des pailles Zhang Weili et Joanna Jedrzejczyk se sont engagés dans une guerre absolue dans leur combat, échangeant des coups de feu jusqu’à ce qu’ils soient tous les deux meurtris et ensanglantés. Zhang a réussi à garder sa ceinture après une décision partagée à ras de fer, mais Jedrzejczyk avait certainement beaucoup de raisons d’être fier de sa performance.

Avec l’UFC 248 maintenant dans les livres, regardons ce qui s’est passé et ce qui a échoué à partir de la troisième carte de paiement à la carte de 2020. C’est la note pour l’UFC 248: Adesanya vs Romero.

PASSES

Combat au Temple de la renommée

Il est impossible de prédire comment un combat se déroulera avant qu’il ne se produise, mais il y avait quelque chose dans l’air qui faisait croire à tout le monde que Zhang Weili et Joanna Jedrzejczyk allaient faire quelque chose de spécial samedi soir.

Ce qui en résulte peut difficilement être décrit par des mots seuls.

Jedrzejczyk était une femme en mission pour récupérer son titre de poids de paille et elle avait l’air mieux que jamais pendant le combat en cinq rounds. À plusieurs reprises, Jedrzejczyk s’est connectée à plusieurs combinaisons de frappes alors qu’elle présentait son kickboxing de classe mondiale dans une performance très technique.

En retour, Zhang a jeté avec coup de poing derrière chaque coup de poing en invitant simplement Jedrzejczyk à s’avancer et à échanger des coups de feu avec elle. Même dans les moments où il semblait que Zhang ralentissait, elle a pris une grande inspiration et a juste commencé à lancer des tirs avec de mauvaises intentions derrière chaque coup de poing ou coup de pied.

Quand ce fut fini, Zhang conserva son titre de poids de paille mais Jedrzejczyk ne devrait certainement pas pendre la tête de honte. Elle a poussé le champion à la limite et vice-versa dans sans doute l’un des plus grands combats pour le titre de l’histoire de l’UFC.

Il n’y a aucun moyen de dire avec certitude si ces deux hommes se rencontreront pour la deuxième fois, et il est pratiquement impossible qu’un match revanche puisse être à la hauteur de l’original, mais Zhang et Jedrzejczyk méritent certainement beaucoup d’éloges après ce combat et il n’y a aucune chance que le tout le monde MMA ne paierait pas pour le revoir.

Cœur d’un champion

Esther Lin, MMA Fighting

Il est difficile d’imaginer ce que Zhang Weili a dû traverser juste pour se rendre à l’UFC 248 et ensuite offrir ce genre de performance dans le co-événement principal.

Il est bien documenté la tragédie qui s’est abattue sur le pays d’origine de Zhang, la Chine, après l’apparition du coronavirus. Plus de 3 000 personnes sont mortes de la maladie et Zhang a été forcée de déplacer son camp en conséquence.

La championne en titre des poids de paille est d’abord allée en Thaïlande après avoir déraciné tout son camp d’entraînement alors qu’elle était en pleine préparation pour Jedrzejczyk. Après que le nombre de personnes infectées par le coronavirus ait augmenté, Zhang a ensuite été transféré par l’UFC dans un nouveau centre de formation à Abu Dhabi.

Elle a finalement obtenu un visa et a été autorisée à voyager aux États-Unis où Zhang a terminé ses derniers jours de préparation à Las Vegas à l’UFC Performance Institute.

Compte tenu de tout ce que Zhang a dû endurer pour se rendre à l’UFC 248, il serait tout à fait compréhensible qu’elle échoue dans sa première défense du titre. Au lieu de cela, Zhang ne semblait pas avoir raté une étape alors qu’elle se livrait une bataille pour les âges avec Jedrzejczyk en cinq rounds.

Zhang peut ou non défendre son titre plusieurs fois après l’UFC 248, mais j’espère que cette performance impressionnante ainsi que les circonstances entourant le combat resteront longtemps dans les mémoires.

Poids léger Dormeur

Avec un superbe KO au deuxième tour contre Drakkar Klose samedi soir, Beneil Dariush a décroché sa quatrième victoire consécutive ainsi que sa troisième arrivée au cours de cette séquence.

Dariush est un pilier de la division des poids légers de l’UFC depuis 2014 et après avoir affiché une fiche de 6-1 lors de ses sept premiers combats, y compris des victoires contre Jim Miller, Diego Ferreira et Michael Johnson, il était considéré comme une menace sérieuse pour les 10 meilleurs combattants de la division.

Malheureusement, Dariush a souffert malgré un tour de montagnes russes au cours de ses six prochains combats, dont deux victoires, trois défaites et un match nul. Il n’a pas nécessairement perdu une étape, mais Dariush avait du mal à maintenir toute sorte d’élan tout en participant à la division la plus profonde de l’UFC.

Il s’avère que Dariush souffrait en fait d’un disque bombé dans son cou qui lui causait toutes sortes de problèmes pendant les camps d’entraînement. En fait, Dariush a déjà admis que se préparer à des combats était presque devenu une torture pour lui car il souffrait de tant de douleur et d’angoisse.

Après une thérapie intensive et un travail avec ses médecins, Dariush a finalement retrouvé sa pleine santé et les résultats ont montré dans ses combats. Il a déchiré ses derniers adversaires, notamment une finale de soumission contre Drew Dober, puis le KO samedi soir.

La division des poids légers de l’UFC a longtemps été considérée comme une fosse aux serpents, mais il semble qu’un prédateur alpha soit revenu dans les rangs après la dernière victoire par élimination directe de Dariush. Avec une séquence de quatre victoires consécutives dans le dos, Dariush peut maintenant commencer à grimper vers le classement du top 15 qu’il détenait précédemment en envoyant à tous ces combattants positionnés devant lui qu’il vient pour leur place.

ÉCHOUE

Deux à Tango

Esther Lin, MMA Fighting

Israel Adesanya et Yoel Romero ont tous les deux produit plus de quelques performances en temps réel, mais il est peu probable qu’ils reviennent sur leur combat à l’UFC 248 avec de bons souvenirs.

En dehors de quelques échanges, Adesanya et Romero ont fait beaucoup plus de postures et de mouvements autour de la cage que de véritables échanges de tirs au centre de l’Octogone.

Il était clair que Romero essayait de forcer Adesanya dans un plan de match plus agressif en évitant l’attaque de contre-attaque du champion des poids moyens. Le même type de tactique a souvent été utilisé contre Anderson Silva pendant son règne en tant que champion après que les adversaires ont commencé à comprendre que progresser sur lui était comme entrer volontairement dans une déchiqueteuse à bois.

Vous pourriez survivre, mais les chances ne sont pas bonnes.

Pourtant, après avoir mangé plusieurs coups de pied raides du champion des poids moyens, Romero devait savoir que les tableaux de bord pourraient aller contre lui. Au lieu de modifier son plan de match, Romero a doublé sa stratégie et a finalement mis fin à sa soirée avec une décision unanime contre Adesanya.

Lors de la conférence de presse d’après-combat, Romero s’est plaint – beaucoup – de la fuite supposée d’Adesanya et de la façon dont il est venu donner un spectacle à la foule de Las Vegas. Malheureusement, les actions de Romero à l’intérieur de l’Octogone ont raconté une histoire très différente car il n’a jamais fait beaucoup plus pour appuyer l’action qu’Adesanya.

Écoutez, tous les combats ne produiront pas une bataille épique ou une finition à couper le souffle. Parfois, un combattant mérite le blâme plus que l’autre. Dans ce cas, ni Adesanya ni Romero ne semblaient très intéressés par un slugfest sauvage attendant juste de découvrir lequel d’entre eux tomberait en premier.

C’est pourquoi les plaintes de Romero sont largement tombées dans l’oreille d’un sourd, car ses critiques contre Adesanya n’avaient pas beaucoup de sens étant donné que l’homme qui le regardait dans le miroir était tout autant à blâmer pour un événement principal moins que stellaire.

EPIC FAIL

Le temps perdu n’est jamais retrouvé

Esther Lin, MMA Fighting

Sean O’Malley et Neil Magny sont tous deux revenus de longues mises à pied pour s’imposer à l’UFC 248 samedi soir. Pour O’Malley, il a fallu un voyage de deux ans pour enfin se remettre en action alors que Magny avait été mise à l’écart pendant une bonne partie de 16 mois.

Qu’ont en commun ces deux combattants qui les ont tenus à l’écart pendant si longtemps?

Un mot – USADA.

L’Agence antidopage des États-Unis, qui supervise le programme antidopage de l’UFC, administre des tests de dépistage de drogues depuis presque quatre ans pour essayer d’éliminer autant de tricherie que possible dans le sport. Depuis qu’elle a été employée pour la première fois pour tester des athlètes UFC, l’USADA a éliminé de nombreux combattants qui ont utilisé des substances illégales comme les stéroïdes et même l’hormone de croissance humaine.

Pour la plupart, l’USADA a fait un bon travail pour attraper les tricheurs et la majorité des combattants se félicitent des tests supplémentaires pour assurer des conditions équitables à l’intérieur de la cage.

Malheureusement, O’Malley et Magny ont découvert les inconvénients d’un programme élaboré de dépistage des drogues parce que chacune de leurs situations les empêchait de gagner leur vie pendant près de deux ans en raison de violations potentielles du dopage avec l’USADA.

Magny a probablement eu le pire parce qu’il a été retiré d’une bagarre en mars 2019 après qu’un de ses tests de dépistage de drogue a été signalé pour une substance interdite. Il a fallu plusieurs mois pour qu’une enquête ait lieu, mais Magny a finalement été innocenté de tout acte répréhensible à la fin de l’année dernière et n’a fait l’objet d’aucune sanction de la part de l’USADA.

Quant à O’Malley, il a été signalé pour avoir utilisé la substance interdite ostarine en 2018 et à nouveau en 2019. Les deux fois, la quantité d’ostarine trouvée dans son système a amené l’USADA à croire qu’il était victime d’un supplément contaminé, mais il a toujours reçu deux des suspensions distinctes de six mois.

L’USADA a finalement ajusté ses règles pour des situations comme celles qui ont affecté Magny et O’Malley, mais malheureusement aucune d’entre elles n’aura le temps de reprendre sa carrière respective.

Personne ne dit que les combattants ne devraient pas être pris et punis lorsqu’ils trichent, mais le fait qu’O’Malley ait dû manquer deux ans de sa carrière semble tout simplement flagrant. La même chose peut être dite pour Magny, qui a en fait été disculpé sans encourir aucune sanction que ce soit pour son test de dépistage positif.

Dans l’ensemble, l’USADA a fait un travail admirable pour appliquer la politique antidopage de l’UFC, mais O’Malley et Magny ont de véritables griefs identifiables qui doivent être traités. Voir O’Malley a failli fondre en larmes après son retour avec une victoire samedi soir dernier après l’épreuve qu’il a traversée pour être blanchi – sans parler de l’investissement financier qu’il a fait pour enfin se libérer des accusations portées contre lui – était navrant à voir.

Des changements ont été apportés à la politique antidopage pour, espérons-le, faire face à de telles situations à l’avenir, mais il doit y avoir un meilleur moyen d’accélérer ce processus, sinon plusieurs combattants subiront le même sort que Magny et O’Malley.