Faire le grade: UFC 246: McGregor contre Cowboy

Le premier pay-per-view UFC de 2020 n’a pas eu de combats pour le titre, et il n’a pas été empilé de haut en bas avec des combattants classés.

Au lieu de cela, ce n’était qu’un homme – «The Notorious» Conor McGregor – qui a contribué à faire de l’UFC 246 l’un des plus grands événements de l’année et nous ne sommes qu’à 18 jours de 2020.

Après s’être assis pendant 15 mois et avoir fait face à une litanie de problèmes juridiques, McGregor a finalement fait son retour samedi soir et il ressemblait à un nouvel homme. Toujours débordante de confiance, cette version de McGregor n’avait pas l’intention d’abattre son adversaire pour se construire.

Au lieu de cela, McGregor était juste prêt pour l’action et il ne lui a fallu que 40 secondes pour déchirer Donald «Cowboy» Cerrone pour obtenir sa première victoire officielle à l’intérieur de l’Octogone depuis 2016. McGregor a définitivement apporté le pouvoir de star à cette carte, mais il s’est également montré quand il était temps de jouer – et il avait l’air mieux que jamais de le faire.

Le undercard à l’UFC 246 était également rempli de finitions à couper le souffle, y compris une paire de bouleversements surprenants, Diego Ferreira soumettant l’ancien champion Anthony Pettis et Roxanne Modafferi défiant les probabilités en battant Maycee Barber, un espoir de 21 ans auparavant invaincu.

La soirée a été si bonne en fait que le président de l’UFC, Dana White, a décidé de distribuer cinq bonus post-combat à une liste d’athlètes méritants qui pourraient presque certainement utiliser l’argent.

Il y a beaucoup à déballer de samedi soir, alors revenons sur le premier paiement à la vue de 2020 et voyons ce qui s’est passé et ce qui a échoué à l’UFC 246.

PASSES

Il est notoire

Conor McGregor devait savoir, en plus de la pression de gagner son combat contre «Cowboy» Cerrone, qu’il effectuait également un double devoir dans le but de réhabiliter son image après une période difficile où il a vu son nom dans les titres pour toutes les mauvaises raisons .

D’arracher un téléphone portable à un fan essayant de prendre sa photo pour frapper un patron de bar de 50 ans dans son Irlande natale, McGregor a commencé à ressembler à un récit édifiant de ce qui ne va pas quand un athlète gagne neuf chiffres et se débat pour gérer les projecteurs de la gloire – ou dans son cas l’infamie.

Bien que Cerrone n’ait probablement pas été le test le plus difficile de sa carrière et qu’il n’y avait pas de titres en jeu, McGregor savait qu’il avait besoin d’une victoire pour non seulement déclarer qu’il était de retour mais aussi commencer à reconstruire une partie de la bonne volonté qu’il a gaspillée après sa chute à Khabib Nurmagomedov en 2018.

Au cours de la semaine de combat, McGregor était charmant et engageant – et il s’est même présenté à l’heure pour une conférence de presse! Il n’était pas particulièrement incendiaire, même lorsque le nom de Nurmagomedov est apparu. McGregor était modéré mais a quand même réussi à porter le même gros fanfaron qui faisait de lui la plus grande star de tous les sports de combat.

Puis vint la nuit du combat.

McGregor ressemblait à un serpent enroulé prêt à frapper et il n’avait pas l’intention de laisser Cerrone mettre ses pieds sous lui une fois le combat commencé. Sachant que Cerrone a eu du mal à sortir de la porte dans le passé, McGregor l’a précipité, est allé pour le coup de grâce avec son premier coup de poing et alors que celui-ci a raté, presque rien d’autre qu’il a jeté n’a échoué.

40 secondes plus tard, McGregor était victorieux et bien que ses péchés passés n’aient certainement pas été effacés, il a commencé à rappeler au monde pourquoi il devenait rendez-vous chaque fois qu’il mettait les pieds dans la cage.

Maintenant que McGregor est de retour et qu’il a dit toutes les bonnes choses et fait la même chose dans l’Octogone, son prochain mouvement sera très intéressant. Va-t-il s’engager à nouveau dans une âpre guerre des mots avec Nurmagomedov? Va-t-il décider que ce n’est plus Mr. Nice Guy quand il se retrouvera avec un «bad motherf * cker» comme Jorge Masvidal?

Seul le temps le dira mais l’aime ou le déteste, l’UFC est un endroit plus intéressant quand McGregor est là, surtout quand nous parlons de ses combats et non de son comportement grossier en dehors du sport.

Ne me dites pas les chances

Esther Lin, MMA Fighting

En regardant en arrière maintenant, il semble assez ridicule que Roxanne Modafferi soit un outsider de 10 contre 1 à l’étoile montante Maycee Barber. En réalité, ces lignes de paris concernaient probablement plus le poids mouche de 21 ans, qui voulait devenir le plus jeune champion de l’histoire de l’UFC plutôt que de frapper un vétéran comme Modafferi, qui a toujours été un concurrent mais n’a jamais atteint le statut de champion. .

Après 15 minutes dans la cage ensemble, Modafferi ressemblait au vétéran dominant qui méritait plus d’éloges qu’elle avait reçus avant le combat tandis que Barber était couverte de son propre sang après avoir goûté la défaite pour la première fois de sa jeune carrière.

Modafferi voulait prouver qu’elle était plus qu’un simple gardien des combattants en route vers un combat pour le titre et elle a éliminé cette agression sur Barber tour après tour. Ce fut une forte démonstration de l’un des véritables OG des arts martiaux mixtes féminins et un rappel pas si subtil qu’elle a encore beaucoup de combat à gauche dans le réservoir.

Sur la carte principale, Diego Ferreira a également remporté la plus grande victoire de sa carrière en dominant l’ancien champion Anthony Pettis pendant la majeure partie de deux tours avant de conclure une soumission étranglée à l’arrière. Ferreira a maintenant tranquillement remporté six combats consécutifs dans la division des poids légers et il regardera presque assurément un adversaire classé parmi les 10 premiers lors de son prochain combat.

Ferreira est devenu un peu un cheval noir dans la division la plus profonde de l’UFC et il y a beaucoup de confrontations intéressantes qui l’attendent quand il reviendra plus tard cette année.

Dober-Man

Parlant de cotes de paris qui n’avaient pas beaucoup de sens, Drew Dober était un outsider de taille dans son combat contre Nasrat Haqparast, mais il s’est battu comme le favori après avoir bouclé une superbe finale de 70 secondes sur la carte préliminaire.

Dober a 14 combats dans sa carrière à l’UFC, mais il semble qu’il commence à peine à trouver son rythme dans la division des 155 livres. Il a remporté cinq de ses six derniers combats et sa seule défaite est venue au spécialiste des soumissions Beneil Dariush. En chemin, il a terminé trois combats par KO et a gagné un bonus “Fight of the Night” et un bonus “Performance of the Night” pour ses ennuis.

Il est impossible de dire si Dober menacera jamais les meilleurs prétendants de la division des poids légers de l’UFC, mais à en juger par ses performances récentes, il est capable de donner à quiconque des crises quand vient le temps de lui faire face.

Ce que Dober a prouvé récemment, c’est qu’il n’est pas seulement un combattant passionnant avec un style qui plait à la foule, car il trouve également un moyen de construire un record cohérent dans une division très dangereuse. Alors que l’UFC cherche à réserver des cartes de grande envergure pour le reste de 2020, Dober serait un complément parfait contre pratiquement n’importe qui dans l’échelon supérieur de la division des poids légers, car il se montre toujours prêt à se battre et il est probable qu’il se produise tout en je le fais.

ÉCHOUE

Toutes les modifications ne sont pas nécessaires

Esther Lin, MMA Fighting

Lorsque Holly Holm a fait ses débuts à l’UFC en 2015, elle a eu une lutte plus difficile que prévu contre Raquel Pennington, qui n’était qu’à deux combats de son relais sur The Ultimate Fighter. Le match a été réservé comme vitrine pour présenter Holm à l’UFC après qu’elle soit passée de la boxe professionnelle aux arts martiaux mixtes.

Le résultat a été une victoire surprenante à décision partagée pour Holm, qui allait ensuite consolider sa place dans l’histoire lorsqu’elle a éliminé Ronda Rousey neuf mois plus tard.

Avance rapide près de cinq ans plus tard et les entremetteurs de l’UFC ont décidé de replacer Holm dans l’Octogone avec Pennington. Tous deux avaient fait beaucoup depuis leur première rencontre. Holm est devenu champion et a ensuite participé à quatre autres combats pour le titre tout en menaçant constamment pour un autre tir à l’or à 135 et 145 livres. Pennington a échoué dans sa seule tentative de devenir championne tout en accumulant une fiche globale de 5-2 depuis son premier affrontement avec Holm.

Personne ne réclamait exactement le match revanche, mais c’est le combat que les entremetteurs ont décidé de mettre en place.

Au cours de trois rounds, Holm et Pennington ont tenté de se positionner, se sont constamment coincés dans le corps à corps et ont combiné pour un total de 68 frappes significatives entre eux. Peut-être qu’une partie du blâme revient à l’arbitre pour ne jamais avoir séparé les combattants, mais même dans les moments où ils ont réussi à se séparer d’eux-mêmes, Holm et Pennington ont semblé se replonger dans la même position encore et encore.

Peut-être que ce rapprochement consistait à éloigner Holm et Pennington des prétendants potentiels au titre comme Aspen Ladd, Irene Aldana et Julianna Pena, qui n’ont pas encore eu la chance d’affronter Nunes. Pourtant, Holm est un grand nom de la division en tant qu’ancienne championne et donner à quelqu’un comme Aldana la chance de lui faire face avec un tir au titre en ligne donnerait à l’UFC une chance de construire un concurrent légitime pour le prochain combat de Nunes.

Au lieu de cela, nous avons obtenu un match revanche largement oubliable qui a juste ramené Holm dans la colonne des victoires sans rien faire d’autre pour la division.

EPIC FAIL

Stephen A. Smith

Stephen A. Smith gagnerait environ 8 millions de dollars par an, servant principalement de l’un des faiseurs d’opinion les plus prolifiques d’ESPN tout en co-organisant l’émission “First Take” aux côtés du célèbre analyste de boxe Max Kellerman. Smith est surtout connu pour ses «prises à chaud» où il est constamment dans une bataille avec Skip Bayless de FOX Sports dans une course vers le bas pour voir qui peut irriter plus de fans au cours d’un spectacle de deux heures.

Smith contourne constamment la controverse et il a été obligé de s’excuser pour les commentaires passés, y compris lorsqu’il a suggéré que les femmes impliquées dans la violence domestique ne devraient pas «provoquer» leurs agresseurs.

Samedi soir, Smith a servi d ‘«analyste» – dans le sens le plus vague du terme – pour l’émission post-combat de l’UFC 246. Il a décidé d’exprimer son opinion sur l’événement principal en démolissant Cerrone pour une performance terne.

En tant qu’observateur occasionnel des arts martiaux mixtes, Smith ne pouvait pas offrir une véritable analyse critique de la performance et il a plutôt décidé de faire un cliché sur Cerrone après probablement l’une des nuits les plus déchirantes de sa vie.

“Je suis assez dégoûté”, a déclaré Smith à propos de Cerrone lors de l’émission d’après-combat. “Permettez-moi d’être très, très clair: je suis honoré d’être ici avec vous. Je suis un spectateur qui regarde le sport. Je m’attendais à voir plus de 40 secondes. Je prédis que McGregor allait gagner ce combat en deux manches. Je pensais qu’il le sortirait.

“Voici l’affaire: 15 secondes plus tard,” Cowboy “Cerrone a été fait. Il a été frappé avec ces épaules dans le corps à corps, et il a fini. On dirait qu’il a abandonné. Ce n’était qu’une performance atroce de sa part. »

Aux côtés de l’ancien champion de l’UFC, Michael Bisping, et du prétendant multi-titres Chael Sonnen, c’est Smith qui a décidé d’exercer son «expertise» en critiquant la performance de Cerrone. En réalité, Smith est l’antithèse d’un expert en matière de MMA, mais il était la voix la plus forte dans la pièce – comme toujours – et plutôt que de féliciter McGregor pour un travail bien fait, il a décidé que le commentaire le plus approprié serait de se moquer de Cerrone pour ne pas se présenter et perdre en 40 secondes.

Peut-être que si Smith avait couvert le sport comme plus qu’un spectateur, qui ne se présente que pour les plus grands combats de l’UFC, quelqu’un l’aurait pris au sérieux. Au lieu de cela, il n’était rien d’autre qu’un troll sur Twitter, qui aurait dû être fermé bien avant d’avoir 180 caractères.