Faits saillants de la conférence de presse de l’UFC 248: Romero remporte la danse contre Adesanya

La machine UFC se poursuit pour 2020, crachant des cartes d’incendie pour les prochains mois. L’UFC 248 va être sauvage, avec le champion des poids moyens Israel Adesanya affrontant Yoel Romero, et le champion des poids paille Weili Zhang affrontant l’ancienne reine des poids paille Joanna Jedrzejczyk. Lors de l’UFC 247 au Texas, l’UFC a réuni Adesanya et Romero pour une conférence de presse pour hype leur combat à venir et cela n’a pas déçu.

Vous avez maintenant le choix des médias: la conférence de presse complète de 24 minutes de l’UFC 248:

Ou une coupure de 7 minutes de faits saillants en haut de la page soins d’ESPN.

Mais si vous n’avez que 30 secondes, nous insistons pour que vous regardiez la danse qui a éclaté après la mise au jeu entre les deux poids moyens.

Nous devons imaginer que les bookmakers auraient eu «Stylebender» comme favori s’ils avaient su mettre des chances sur qui gagnerait dans une compétition de danse, mais Yoel a choqué le monde en montrant qu’il en savait bien plus qu’une petite jambe de salsa. Romero a fait un backflip complet dans le grand écart à côté d’un Dana White perplexe, qui semblait vouloir juste que ses têtes d’affiche sortent de la scène avec leurs ACL et MCL intacts.

Adesanya avait l’air prêt à faire des mouvements de breakdance, mais a décidé de ne pas le faire.

“Nous allons le sauver, nous le sauverons”, a-t-il dit en serrant la main de Romero.

Adesanya vs Romero descend le 7 mars de Las Vegas Nevada.