Faits saillants de la pesée de cérémonie de l’UFC 248, galerie de photos

Par: John Morgan et Mike Bohn |

6 mars 2020 21 h 51

LAS VEGAS – Les activités de la semaine de combat pour l’UFC 248 sont officiellement terminées après les pesées protocolaires de vendredi.

Les combattants de la carte de samedi, qui se déroule à la T-Mobile Arena avec une carte principale en pay-per-view après les préliminaires sur ESPN et ESPN +, ont eu leur dernier regard fixe pendant les pesées cérémonielles, y compris les têtes d’affiche Israel Adesanya et Yoel Romero, qui se battre pour la ceinture des poids moyens dans l’événement principal, et co-têtes d’affiche Zhang Weili et Joanna Jedrzejczyk, qui s’affrontent pour l’or poids paille dans le co-tête d’affiche.

MMA Junkie était sur scène pour tout cela et propose des extraits vidéo et une galerie de photos de tout ce qui s’est déroulé.

Découvrez la vidéo ci-dessus et la galerie ci-dessous.

.