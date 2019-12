Faits saillants de la pesée du Bellator 235 avec Barnett et Markes

HONOLULU – Les pesées sont dans les livres pour le premier spectacle consécutif de Bellator à Hawaï.

Le Bellator 235 («Bellator et USO Present: Salute the Troops 2019») a lieu vendredi au Neal S. Blaisdell Center à Honolulu. La carte principale est diffusée sur Paramount et diffuse sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Dans l'événement principal, Josh Barnett (35-8 MMA, 0-0 BMMA) fait ses débuts avec Bellator contre son compatriote Ronny Markes (19-7 MMA, 0-0 BMMA), qui se bat également pour la première fois avec la promotion. . Dans le co-événement principal, le vétéran de neuf combats de l'UFC Erik Perez (19-6 MMA, 0-0 BMMA) fait ses débuts promotionnels contre le combattant hawaïen Toby Misech (11-7 MMA, 2-2 BMMA).

Jeudi, les combattants ont pris du poids lors des pesées officielles du matin, puis se sont retrouvés face à face lors des pesées de cérémonie au Hilton Hawaiian Village à Honolulu. Découvrez les faits saillants de la carte principale dans la vidéo ci-dessus.

