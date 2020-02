Faits saillants: Mike Perry bat Al Iaquinta à Submission Underground 11

De Bellator à Rizin en passant par l’UFC et la boxe, ce fut un week-end rempli d’action d’arts martiaux et cela s’est terminé dimanche soir avec un grand événement de grappling lors de l’événement Submission Underground 11 de Chael Sonnen à Portland, en Oregon.

L’événement a été marqué par une bataille par équipe jiujitsu désastreusement incompréhensible et ennuyeuse entre Vinny Magalhaes et Kyle Boehm contre Nicky Rod et Craig Jones – moins on en parle, mieux c’est. Les fans de MMA moins éduqués dans le monde du grappling sont probablement à l’écoute pour voir Jake Shields ou Austin “Mr. VanZant ”Vanderford, ou Mike Perry contre Al Iaquinta.

Perry contre Iaquinta a certainement été le moment fort pour moi. Perry a fait la une des journaux lors de la pesée de l’événement en allumant une cigarette et en soufflant de la fumée sur le visage d’Iaquinta.

Il obtiendrait le dernier rire pendant leur combat de grappling, remportant le match via l’évasion de soumission la plus rapide … c’est la version des heures supplémentaires de Submission Underground et elle bat certainement les liens et les tirages sans fin que nous voyons dans de nombreux autres événements de grappling. Regardez ce soin fini de MMA Junkie:

Il devrait probablement réduire les coûts. Après le combat, Chael Sonnen a tenté de faire correspondre un véritable combat entre Iaquinta et Perry à l’UFC. Iaquinta a dit qu’il était à terre … si Perry était prêt à passer au poids léger.

Hélas, cela fait six ans que Perry a réussi à atteindre 155, donc à moins que “Ragin’ Al “ne veuille augmenter la classe de poids pour venger cette perte du SUG11, Mike pourrait avoir la victoire sur sa tête pour toujours. Platine lisse comme une Carolina slim.