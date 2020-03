«Fake like your belt» – Un micro chaud attrape l’échange de Kedibib-Ferguson (Vidéo)

Le championnat de combat ultime (UFC) donne aux fans de combat un nouvel angle par rapport à la confrontation Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson, qui a eu lieu lors de la conférence de presse d’avant-combat de l’UFC 249 plus tôt ce mois-ci à Las Vegas, Nevada.

Regardez-le à nouveau ici.

L’un des avantages de l’angle de près et personnel est le micro chaud qui l’accompagne, et maintenant les fans peuvent entendre ce que le champion en titre des poids légers a crié à l’ancien détenteur du titre intérimaire, avant et après avoir frappé sa «fausse» ceinture au bord du trottoir.

Nurmagomedov: «Pourquoi portez-vous des lunettes? Enlève tes lunettes! Tu fais semblant comme ta ceinture!

Ferguson: “Il ne se soucie pas de l’UFC! Putain, je m’en fous! Tu es une garce Khabib! “

On s’attend à ce que ces deux-là entrent en collision lors du prochain événement de télévision à la carte (PPV) UFC 249 en avril, bien qu’il soit peu probable qu’il se produise à Brooklyn, New York. Au lieu de cela, la promotion les expédiera probablement à l’étranger en réponse à l’épidémie de coronavirus.

