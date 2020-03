«Fake Mexican»? Khabib et Tony Ferguson résonnent au presseur de l’UFC 249

LAS VEGAS – Le champion des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson sont au-delà de se familiariser l’un avec l’autre.

Matchés quatre fois auparavant, les deux hommes se préparent enfin à se rencontrer le mois prochain à l’UFC 249. Vendredi, Nurmagomedov (28-0 MMA, 12-0 UFC) et Ferguson (25-3 MMA, 15-1 UFC) ont échangé des barbes pour la meilleure moitié d’une conférence de presse de 25 minutes alors qu’ils s’asseyaient l’un en face de l’autre, seul le président de l’UFC Dana White les séparant.

Le challenger est sorti énergique dès le départ, portant une paire de gants MMA et portant deux balles de baseball. L’un des balles de baseball a été immédiatement jeté dans les tribunes, tandis que l’autre est resté avec lui. À l’inverse, Nurmagomedov est entré sans prétention et s’est assis.

Presque immédiatement après que la première question a été posée, Ferguson a souligné son ancienne ceinture UFC intérimaire qu’il a apportée sur la scène. De là, Ferguson a révélé qu’il prévoyait de se battre pour la première fois depuis début 2015. Ferguson a ensuite tourné son attention vers Nurmagomedov.

“Oh, attendez. Attendez, ”a déclaré Ferguson. «Vous aimez battre les lutteurs du lycée qui se préparent pour l’état la semaine (après)? Et vous aimez avoir des sans-abri faire des pompes à New York et se moquer d’eux. Je vous dois deux à l’estomac, et vous me devez 20 pompes, mais je ferai les pompes avec vous lorsque vous perdrez. »

Nurmagomedov est resté relativement calme pour la durée, mais s’est engagé dans quelques échanges. Au fur et à mesure que la conférence de presse progressait, Nurmagomedov s’est investi plus visiblement dans les va-et-vient.

“Qui êtes vous?” Dit Nurmagomedov. “Vous avez combattu quelques Américains. Vous n’avez jamais combattu dans les rues. Je viens de Russie). Je peux te manger. Qu’est-ce que tu racontes?”

Tout au long de la conférence de presse, White ne plongerait pas profondément dans les questions qui impliquaient que le combat programmé quatre fois serait annulé pour une raison quelconque – que ce soit Conor McGregor ou le coronavirus.

Dans les dernières questions, le vitriol a atteint son apogée. L’argument a repris après presque toutes les questions – et les querelles se sont allongées à chaque échange. À un moment donné, Ferguson a déclaré à Nurmagomedov qu’il apprenait d’un Mexicain (faisant probablement référence à son entraîneur Javier Mendez). En réponse, Nurmagomedov a qualifié Ferguson de «faux mexicain», ce qui a énervé le Mexicain-Américain.

“Vous n’êtes pas du Mexique”, a déclaré Nurmagomedov. “Vous n’êtes pas un vrai mexicain. Vous êtes un faux mexicain. D’abord, vous dites que vous êtes américain, maintenant vous parlez de mexicain. D’où êtes-vous? D’où êtes-vous? Vous n’êtes pas vraiment mexicain. Non, non, non, mon pote, tu es un gars de Californie. Tu n’es pas mexicain. Ces deux sont différents. “

La conférence de presse s’est terminée par une mise au jeu complice. Lorsque Ferguson a placé sa ceinture au sol dans le but de fléchir, Nurmagomedov l’a repoussé. Blanc et sécurité sont intervenus et ont veillé à ce que les combattants se rapprochent – mais pas trop près.

Vous pouvez regarder les moments forts de Nurmagomedov et Ferguson lors de la conférence de presse dans la vidéo ci-dessus.

L’UFC 249 a lieu le 18 avril au Barclays Center à Brooklyn, New York. La carte principale est diffusée en pay-per-view après les préliminaires sur ESPN2 et ESPN + / UFC Fight Pass.

.