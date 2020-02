Fedor Emelianenko fait l’éloge de Khabib Nurmagomedov mais dit qu’il doit affiner sa technique de frappe

La légende des poids lourds, Fedor Emelianenko, a fait l’éloge du champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, mais a déclaré que “The Eagle” devait travailler sur sa technique de frappe.

Emelianenko est considéré comme le plus grand combattant russe MMA de tous les temps, mais à bien des égards, Nurmagomedov a repris le flambeau de “The Last Emperor” comme le plus grand combattant russe sur la planète en ce moment. Les deux ont le plus grand respect l’un pour l’autre et les deux hommes ont conduit la Russie à devenir un foyer pour les arts martiaux mixtes à travers le monde.

Dans une nouvelle interview, Emelianenko dit qu’il est un grand fan de Nurmagomedov et a félicité le champion des poids légers de l’UFC, mais il a également déclaré que Nurmagomedov avait des trous dans son jeu, notamment dans sa technique de frappe.

Jetez un œil ci-dessous sur ce qu’Emelianeko a dit à propos de Nurmagomedov (via LowKing.pl).

«Khabib a trouvé son style, gagne en utilisant ses forces. C’est bien parce qu’il est un champion de l’UFC et utilise ses forces. Dans ces éléments, il se tient au-dessus de ses rivaux », a déclaré Emelianenko.

«Cependant, Khabib doit, bien sûr, combler les lacunes de sa technique. Par exemple, dans la technique des coups de poing et des coups de pied. Mais il fait aussi tout bien. Il a également le temps de perfectionner ces techniques pour devenir encore meilleur. »

Chaque fois que vous entendez les éloges de quelqu’un d’aussi respecté comme Emelianenko, c’est bon à entendre, mais ses critiques semblent également justes. Nurmagomedov est un combattant qui domine ses adversaires en utilisant ses incroyables compétences de lutte, bien que ses capacités de frappe puissent encore s’améliorer, comme l’a dit Emelianenko. À l’exception d’un renversement surprenant contre Conor McGregor à l’UFC 229, Nurmagomedov n’a pas montré grand-chose avec sa frappe à l’UFC.

Peut-être qu’après avoir entendu Emelianenko lui dire de travailler sur sa frappe, nous verrons Nurmagomedov améliorer cet aspect de son jeu. Pensez à quel point Nurmagomedov est bon en ce moment et il pourrait devenir encore meilleur s’il pouvait travailler sur les autres aspects de son jeu.

Êtes-vous d’accord avec ce que Fedor Emelianenko a dit à propos de Khabib Nurmagomedov?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/10/2020.