Fedor Emelianenko ne s'engage pas à prendre sa retraite malgré une «tournée de retraite» pour Bellator MMA

Bien qu'il ait été mis au repos en seulement 35 secondes en janvier, l'ancien champion des poids lourds du PRIDE FC, Fedor Emelianenko, a signé un nouveau contrat de trois combats avec Bellator MMA en juin suivant, car Scott Coker va traire "The Last Emperor" pour chaque dernière goutte.

Mais la «tournée de retraite» qui commence avec son affrontement à Quinton Jackson ce week-end au Japon ne signifiera peut-être pas la fin de la riche carrière du Russe. Emelianenko, 43 ans, préfère attendre le combat final avant de prendre des décisions sur son avenir en sports de combat.

"C'est ce dont nous avons discuté, c'est ce que nous avons convenu, mais voyons ce que je ressens", a déclaré Emelianenko aux journalistes par l'intermédiaire de son traducteur. "En ce moment, le plan est exactement comme Scott, il y aura trois combats et c'est une sorte de tournée de retraite, mais quand la tournée sera terminée, voyons ce que je ressens, nous partirons de là."

Emelianenko (38-6, 1 NC) a signé avec Bellator MMA au début de 2017 et a depuis accumulé un record de 2-2. À la manière du «dernier empereur», aucun de ces quatre combats n’a atteint le tableau de bord des juges. En plus de terminer sur Chael Sonnen et Frank Mir, l'ancienne attraction de Strikeforce a enregistré des pertes à élimination directe contre Matt Mitrione et le Bader susmentionné.

Quant à Jackson (38-13), il a rejoint le Bellator MMA fin 2013, obtenant un record de 5-2 avec une seule victoire à l'UFC prise en sandwich entre les deux pour satisfaire ses exigences contractuelles en 2015. «Rampage» a récemment cassé deux lutter contre la séquence de défaites en détruisant Némésis PRIDE de longue date, Wanderlei «The Ax Murderer» Silva.

Une victoire sur Emelianenko ce week-end aiderait sans aucun doute le natif de Stary Oskol à se décider à arrêter.