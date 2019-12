Fedor Emelianenko n'est toujours pas sûr quand il appellera le temps sur la carrière de MMA

TOKYO – La tournée de retraite de Fedor Emelianenko pourrait ne pas se terminer avec sa retraite, selon "The Last Emperor" lui-même.

Emelianenko (38-6 MMA, 2-2 BMMA) a signé une prolongation multi-combats avec Bellator en juin, et le président de Bellator, Scott Coker, a déclaré que cela permettrait à Emelianenko de clore sa carrière avec la promotion.

Mais Emelianenko a déclaré qu'il ne décidera que s'il a terminé une fois les combats prévus pour lui terminés.

"C'est ce dont nous avons discuté, et c'est ce que nous avons convenu, mais voyons ce que je ressens", a déclaré Emelianenko par le biais d'un interprète. «Pour le moment, le plan est exactement comme Scott. Il va y avoir trois combats, et c'est une sorte de tournée de retraite, mais quand la tournée sera terminée, il a dit voyons ce que je ressens. Nous partirons de là. "

La tournée commence avec Quinton Jackson, un ancien combattant de PRIDE qui n'a jamais été sur le radar d'Emelianenko jusqu'à ce qu'il passe au poids lourd. Maintenant que Jackson (38-13 MMA, 5-2 BMMA) est dans une catégorie de poids plus élevée, Emelianenko attend une version plus lente mais plus puissante de «Rampage».

"Au début, il était probablement plus léger, plus rapide et plus jeune", a déclaré Emelianenko. "Et maintenant, un peu comme moi, il est un peu plus lourd, un peu plus lent, mais il frappe probablement beaucoup plus fort."

Ayant disputé plus de la moitié de sa carrière au Japon, Emelianenko sait que c'est probablement la dernière fois qu'il affrontera les fans japonais, car il cherche à présenter un spectacle ce samedi (dimanche localement).

"Je pense que j'ai déjà montré aux fans tout ce qu'il y a pour moi à leur montrer", a déclaré Emelianenko. «Ce sera plus comme un combat d'adieu. Je voudrais les divertir. Je veux qu'ils soient heureux de me voir me battre et j'aimerais revenir au Japon en tant qu'invité. »

