Felice Herrig aux prises avec des aspects mentaux et physiques de la réadaptation des blessures

LAS VEGAS – L’automne dernier, Felice Herrig a franchi le premier anniversaire de la dernière fois où elle est entrée dans la cage.

Maintenant, elle approche rapidement d’un an depuis la blessure déchirée du LCA qui l’a mise sur l’étagère. Dire qu’elle est impatiente de retourner au travail dans la division des pailles de l’UFC est probablement un euphémisme.

Mais les blessures au genou et leur réadaptation ultérieure ne sont pas une blague.

“La récupération mentale et physique sont toutes deux très difficiles”, a déclaré Herrig au MMA Junkie plus tôt cette semaine à Las Vegas, où elle a été en réadaptation à l’UFC Performance Institute. «Je me suis cassé le bras trois fois. C’est comme huit, peut-être 12 semaines (récupération), les sommets. … (Avec le genou), juste essayer de réapprendre les choses – c’est la partie difficile. Physiquement, vous vous entraînez tous les jours. Mais vous vous entraînez simplement pour revenir où vous étiez. “

Pour Herrig, cependant, il s’agit tout autant du côté mental des choses que de remettre son genou en ordre.

Pour la première fois de sa carrière à huit combats à l’UFC, elle devra faire face à des pertes consécutives à son retour. En 2018, elle a perdu ses décisions face à Karolina Kowalkiewicz à l’UFC 223 et à Michelle Waterson à l’UFC 229. Le Kowalkiewicz a interrompu une séquence de quatre victoires consécutives qui la mettait en lice pour le titre.

Herrig a déclaré qu’elle poussait huit mois de réadaptation et pensait qu’elle approchait de la fin. Si elle revient plus tard cette année, cela pourrait être près de deux ans depuis sa perte contre Waterson. Pendant ce temps, la division poursuit son combat.

«Mentalement, vous avez l’impression que« ce sport me passe. Je ne suis pas pertinent, “parce que les gens vous oublient”, a déclaré Herrig. “Il y a tellement de combats UFC en cours que c’est comme,” Suis-je hors de propos? Est-ce que j’en fais assez? “Se remettre d’une blessure n’est pas glamour. Littéralement, personne ne donne un (explétif). “

Être timide face à sa blessure est un récit sportif commun. C’est à ce moment-là que la récupération mentale s’articule avec le physique, et ce n’est pas toujours un bon mélange.

Mais la bonne nouvelle pour le rétablissement de Herrig est que même lorsqu’elle se remet en question, physiquement, elle a des gens qui travaillent avec elle pour lui donner l’assurance qu’elle est prête à recommencer à faire certaines choses.

“C’est un peu difficile à dire (à quel point je suis proche), parce que certaines choses que vous ne savez pas”, a-t-elle déclaré. “Comme,” Oh, est-ce dans ma tête? Puis-je faire plus que je ne pense que je peux? “C’est aussi écouter votre corps, écouter votre thérapeute (physique). Pour moi, je me dis: “Oh, je suis toujours blessé. Je suis toujours en convalescence. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas botter le sac. »

“Donc j’écoute vraiment mon thérapeute me dire:” Non, tu peux taper dans le sac. Nous voulons que vous frappiez le sac. Nous voulons que vous commenciez à travailler à prendre des photos. Nous voulons que vous fassiez cela. “Je suis de ceux qui, si vous me donnez le feu vert, je courrai avec.”

